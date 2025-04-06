5 أطعمة صحية تساعد على خسارة الوزن... تعرفوا عليها!

كشف الخبير في فقدان الوزن توماس وايتهيد عن خمسة أطعمة صحية يمكنها المساعدة على خسارة الوزن.

وقال وايتهيد إن الكافيين يساعد على تقليل الإحساس بالجوع لفترة طويلة بالإضافة إلى أنه يساعد على حرق الدهون، مضيفاً أن الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي تساعد على حرق الدهون.

وأشار وايتهيد إلى أن بياض البيض يساعد على حرق الدهون أيضاً لأنه يحتوي على بروتين نقي.

ولفت وايتهيد إلى أن تناول السمك الأبيض يساعد على خسارة الوزن لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين أيضاً، مضيفاً أن التوت يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

وأوصى وايتهيد بتجنب تناول بعض الأطعمة مثل المايونيز، وزيت دوار الشمس، والزبدة، ومكسرات المكاديميا، والشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

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