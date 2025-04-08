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"تاريخ ميلادك يؤثر على وزنك"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-04-08 | 13:15
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"تاريخ ميلادك يؤثر على وزنك"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
أشارت دراسة حديثة إلى أن الشهر الذي يُولد فيه الشخص قد يؤثر على نشاط الدهون البنية في جسمه، مما يؤثر بدوره على احتمالية زيادة الوزن.
ولطالما تجاهل العلماء علم التنجيم باعتباره "علمًا زائفًا" - أي فكرة أن جوانب شخصيتك يمكن تحديدها من خلال يوم وشهر ميلادك.
لكنهم الآن يقولون إن شهر ميلادك قد يؤثر على صحتك، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وبحثت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الدراسات العليا للطب بجامعة توهوكو، في الطقس والجو وقت الحمل (عند تكوين الطفل).
واكتشفوا أن الأشخاص الذين يحصل الحمل بهم في الأشهر الباردة لديهم دهون بنية أكثر نشاطًا - وهي نوع خاص من الدهون يحرق السعرات الحرارية للحفاظ على دفئهم.
هذا يعني استهلاكًا أعلى للطاقة، وربما انخفاضًا في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وتراكمًا خطيرًا للدهون حول الأعضاء الداخلية.
وأبرد الأشهر عادةً ما تكون كانون الأول وكانون الثاني وشباط، لذلك، إذا وُلدت في أيلول أو تشرين الأول أو تشرين الثاني فمن المرجح أن تستفيد من ميزة الدهون البنية.
ومن ناحية أخرى، يؤدي الحمل خلال شهري تموز وأب - الأشهر الأكثر دفئًا - إلى أعياد الميلاد في نيسان وأيار عندما تكون احتمالية حرق الدهون أقل.
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