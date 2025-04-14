الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إضافة الملح للطعام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-04-14 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إضافة الملح للطعام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... هذا ما كشفته دراسة جديدة
أظهرت دراسة صينية حديثة أن إضافة الملح للطعام قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ووجدت دراسة أُجريت على ما يقرب من نصف مليون بالغ بريطاني، أن الذين أضافوا الملح بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب بنسبة 40% تقريبًا.
وشرح العلماء أن الملح يساهم في عملية تسريع الشيخوخة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، كما أنه يؤثر على هرمونَي المزاج
: السيروتونين والدوبامين.
وقال باحثو جامعة شينجيانغ الطبية إن دراستهم كانت الأولى في تأكيد العلاقة بين إضافة الملح وخطر الإصابة بالاكتئاب.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الملح
للطعام
الإصابة
بالاكتئاب
والقلق...
كشفته
دراسة
جديدة
للاستمتاع بـ"قيلولة مثالية"... هذا ما عليكم فعله!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-05
أطعمة "صحية" قد تسرّع نمو الأورام: دراسة جديدة تثير القلق
صحة وتغذية
2025-04-05
أطعمة "صحية" قد تسرّع نمو الأورام: دراسة جديدة تثير القلق
0
صحة وتغذية
2025-01-14
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
صحة وتغذية
2025-01-14
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
0
صحة وتغذية
2025-03-10
"تناول البرتقال يومياً يحمي من الإصابة بالاكتئاب"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-03-10
"تناول البرتقال يومياً يحمي من الإصابة بالاكتئاب"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-03-07
تغيير بسيط في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-03-07
تغيير بسيط في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-11
للاستمتاع بـ"قيلولة مثالية"... هذا ما عليكم فعله!
صحة وتغذية
2025-04-11
للاستمتاع بـ"قيلولة مثالية"... هذا ما عليكم فعله!
0
صحة وتغذية
2025-04-11
من دون اللجوء إلى الأدوية... هكذا يمكنكم التخلص من آلام الظهر بطريقة فعالة!
صحة وتغذية
2025-04-11
من دون اللجوء إلى الأدوية... هكذا يمكنكم التخلص من آلام الظهر بطريقة فعالة!
0
صحة وتغذية
2025-04-10
طبيبة تحذر: "عادة ليلية شائعة قد تدمّر صحتك النفسية والجسدية!" (فيديو)
صحة وتغذية
2025-04-10
طبيبة تحذر: "عادة ليلية شائعة قد تدمّر صحتك النفسية والجسدية!" (فيديو)
0
صحة وتغذية
2025-04-10
صلة بين مشاكل الأسنان والصداع النصفي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!
صحة وتغذية
2025-04-10
صلة بين مشاكل الأسنان والصداع النصفي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:19
المباحثات اللبنانية السورية: "ايجابية جدًا"
أخبار لبنان
10:19
المباحثات اللبنانية السورية: "ايجابية جدًا"
0
آخر الأخبار
2025-03-15
الجزيرة: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا بينهم صحفي
آخر الأخبار
2025-03-15
الجزيرة: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا بينهم صحفي
0
رياضة
2025-04-13
وفاة النجم السابق لكرة القدم النيجيرية كريستيان تشوكوو عن 74 عاما
رياضة
2025-04-13
وفاة النجم السابق لكرة القدم النيجيرية كريستيان تشوكوو عن 74 عاما
0
حال الطقس
2025-04-12
اللبنانيون يستعدون للاحتفال بأحد الشعانين... وهكذا سيكون الطقس
حال الطقس
2025-04-12
اللبنانيون يستعدون للاحتفال بأحد الشعانين... وهكذا سيكون الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
0
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
0
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
أخبار دولية
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
2
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
3
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
4
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
5
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية 14-4-2025
6
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
7
صحف اليوم
00:41
الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:41
الآلية المحدّدة في شأن موضوع سلاح الحزب ستشهد تفعيلًا في هذا التاريخ (الجمهورية)
8
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More