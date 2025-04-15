الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منها الجرجير والسردين... فوائد صحية مذهلة لأطعمة متنوعة: تعرفوا عليها
صحة وتغذية
2025-04-15 | 14:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منها الجرجير والسردين... فوائد صحية مذهلة لأطعمة متنوعة: تعرفوا عليها
تحدث العلماء عن أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والتي تعزز طاقتكم وتحارب الالتهابات، إليكم اللائحة الصحية والغذائية.
الجرجير
يُعتير الجرجير من أكثر الأطعمة الخارقة التي لا تحظى بالتقدير الكافي، فهو غني بالمعادن كالكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفوسفور وفيتامينات أ، ج، وك. كما أن الجرجير غني بمضادات الأكسدة التي تُعزز المناعة، ويحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الغلوكوسينولات الذي يتمتع بخصائص مضادة للسرطان.
السردين
السردين غني بالبروتين الذي يدعم نمو العضلات ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة. كما أن السردين غني بأحماض الأوميغا 3، الضرورية لوظائف الدماغ والذاكرة، وقد تُساعد حتى في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.
العدس
يُعد العدس مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف النباتية، وغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب. كما أن مضمونه الغني بالألياف وحمض الفوليك يدعم صحة القلب ويعزز الهضم السلس وحركة الأمعاء المنتظمة.
الرمان
يساعد عصير الرمان على تقليل الالتهاب ويمكن أن يُعزز الأداء الرياضي، بينما البذور غنية بالألياف التي تُعزز الهضم وكلاهما مفيد لصحة القلب وتحسين الذاكرة، وخفض الكوليسترول الضار.
الكفير
الكفير مشروب حليب مُخمّر غني بالعناصر الغذائية، غني بالبروبيوتيك، الذي يدعم صحة الأمعاء، ويساعد على الهضم، ويعزز جهاز المناعة. كما أن الكفير غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الكفير قد يساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز القدرة على النوم.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الجرجير
والسردين...
فوائد
مذهلة
لأطعمة
متنوعة:
تعرفوا
عليها
التالي
دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!
إضافة الملح للطعام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... هذا ما كشفته دراسة جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-06
5 أطعمة صحية تساعد على خسارة الوزن... تعرفوا عليها!
صحة وتغذية
2025-04-06
5 أطعمة صحية تساعد على خسارة الوزن... تعرفوا عليها!
0
صحة وتغذية
2025-03-26
أطعمة عليكم تجنبها عند تناول الفطور... تعرفوا عليها
صحة وتغذية
2025-03-26
أطعمة عليكم تجنبها عند تناول الفطور... تعرفوا عليها
0
صحة وتغذية
2025-03-18
أطعمة قد تخفف خطر الإصابة بالسرطان... تعرفوا عليها
صحة وتغذية
2025-03-18
أطعمة قد تخفف خطر الإصابة بالسرطان... تعرفوا عليها
0
صحة وتغذية
2025-04-05
أطعمة "صحية" قد تسرّع نمو الأورام: دراسة جديدة تثير القلق
صحة وتغذية
2025-04-05
أطعمة "صحية" قد تسرّع نمو الأورام: دراسة جديدة تثير القلق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
04:40
منها التعب المستمر... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان
صحة وتغذية
04:40
منها التعب المستمر... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان
0
صحة وتغذية
12:05
صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء
صحة وتغذية
12:05
صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء
0
صحة وتغذية
2025-04-15
دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-04-15
دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2025-04-14
إضافة الملح للطعام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-04-14
إضافة الملح للطعام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... هذا ما كشفته دراسة جديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
عون تابع في اتصال مع العاهل الأردني نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ
أخبار لبنان
04:29
عون تابع في اتصال مع العاهل الأردني نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ
0
اقتصاد
01:53
البستاني: التدقيق في شبهات الفساد ضمن نطاق عمل لجنة الاقتصاد واجب وطني
اقتصاد
01:53
البستاني: التدقيق في شبهات الفساد ضمن نطاق عمل لجنة الاقتصاد واجب وطني
0
خبر عاجل
03:49
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إستهدفت سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير
خبر عاجل
03:49
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إستهدفت سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير
0
آخر الأخبار
05:11
الرئيس عون وأمير دولة قطر توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
05:11
الرئيس عون وأمير دولة قطر توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
من النهاية إلى البداية... نركض للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:59
من النهاية إلى البداية... نركض للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حلم ست سيدات يتحقق في الفضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حلم ست سيدات يتحقق في الفضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الشرع في قطر في الزيارة الرئاسية الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الشرع في قطر في الزيارة الرئاسية الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ضغط لتسريع صفقة الأسرى… هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:54
ضغط لتسريع صفقة الأسرى… هذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جولة ثانية من المفاوضات الأميركية - الإيرانية السبت... وكل الطرق لا تؤدي إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جولة ثانية من المفاوضات الأميركية - الإيرانية السبت... وكل الطرق لا تؤدي إلى روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص. لا خلاف عليه بعد اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص. لا خلاف عليه بعد اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مفاوضات لتشكيل لائحة توافقية للإنتخابات البلدية في جونية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مفاوضات لتشكيل لائحة توافقية للإنتخابات البلدية في جونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواقف ساعية لمعالجة ملف السلاح وإسرائيل تدخل من باب التسريبات الإستخباراتية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواقف ساعية لمعالجة ملف السلاح وإسرائيل تدخل من باب التسريبات الإستخباراتية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قرار حصرية السلاح اتخذ
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قرار حصرية السلاح اتخذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:43
زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود يقترب... إليكم الموعد!
فنّ
14:43
زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود يقترب... إليكم الموعد!
2
أخبار لبنان
00:18
الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج
أخبار لبنان
00:18
الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج
3
أخبار لبنان
01:08
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
أخبار لبنان
01:08
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
4
خبر عاجل
15:54
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي نفذ 3 غارات متتالية مستهدفًا أطراف بلدة راميا
خبر عاجل
15:54
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي نفذ 3 غارات متتالية مستهدفًا أطراف بلدة راميا
5
آخر الأخبار
14:37
مصدر حكومي سوري للـLBCI: الرد على الشروط الأميركية لرفع العقوبات تم وملف التفاوض لرفع هذه العقوبات تقوده دول صديقة للحكومة مثل السعودية وقطر
آخر الأخبار
14:37
مصدر حكومي سوري للـLBCI: الرد على الشروط الأميركية لرفع العقوبات تم وملف التفاوض لرفع هذه العقوبات تقوده دول صديقة للحكومة مثل السعودية وقطر
6
حال الطقس
01:26
درجات الحرارة الى ارتفاع...
حال الطقس
01:26
درجات الحرارة الى ارتفاع...
7
أمن وقضاء
02:23
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
أمن وقضاء
02:23
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
8
أمن وقضاء
12:29
أعمال صيانة على الأوتوستراد الدولي في المنصف إعتبارًا من صباح يوم غد
أمن وقضاء
12:29
أعمال صيانة على الأوتوستراد الدولي في المنصف إعتبارًا من صباح يوم غد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More