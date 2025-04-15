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منها الجرجير والسردين... فوائد صحية مذهلة لأطعمة متنوعة: تعرفوا عليها

صحة وتغذية
2025-04-15 | 14:19
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منها الجرجير والسردين... فوائد صحية مذهلة لأطعمة متنوعة: تعرفوا عليها
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منها الجرجير والسردين... فوائد صحية مذهلة لأطعمة متنوعة: تعرفوا عليها

تحدث العلماء عن أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والتي تعزز طاقتكم وتحارب الالتهابات، إليكم اللائحة الصحية والغذائية.
 
الجرجير

يُعتير الجرجير من أكثر الأطعمة الخارقة التي لا تحظى بالتقدير الكافي، فهو غني بالمعادن كالكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفوسفور  وفيتامينات أ، ج، وك. كما أن الجرجير غني بمضادات الأكسدة التي تُعزز المناعة، ويحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الغلوكوسينولات الذي يتمتع بخصائص مضادة للسرطان.

السردين

السردين غني بالبروتين الذي يدعم نمو العضلات ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة. كما أن السردين غني بأحماض الأوميغا 3، الضرورية لوظائف الدماغ والذاكرة، وقد تُساعد حتى في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

العدس

يُعد العدس مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف النباتية، وغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب. كما أن مضمونه الغني بالألياف وحمض الفوليك يدعم صحة القلب ويعزز الهضم السلس وحركة الأمعاء المنتظمة.

الرمان

يساعد عصير الرمان على تقليل الالتهاب ويمكن أن يُعزز الأداء الرياضي، بينما البذور غنية بالألياف التي تُعزز الهضم وكلاهما مفيد لصحة القلب وتحسين الذاكرة، وخفض الكوليسترول الضار.

الكفير

الكفير مشروب حليب مُخمّر غني بالعناصر الغذائية، غني بالبروبيوتيك، الذي يدعم صحة الأمعاء، ويساعد على الهضم، ويعزز جهاز المناعة. كما أن الكفير غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الكفير قد يساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز القدرة على النوم.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الجرجير

والسردين...

فوائد

مذهلة

لأطعمة

متنوعة:

تعرفوا

عليها

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