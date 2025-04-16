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توقيت استخدام أجهزة الاستنشاق يؤثر على الإصابة بنوبات الربو... إليكم التفاصيل

صحة وتغذية
2025-04-16 | 09:45
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توقيت استخدام أجهزة الاستنشاق يؤثر على الإصابة بنوبات الربو... إليكم التفاصيل
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توقيت استخدام أجهزة الاستنشاق يؤثر على الإصابة بنوبات الربو... إليكم التفاصيل

اكتشف باحثو جامعة مانشستر أنه على مرضى الربو استخدام جهاز الاستنشاق، الذي يمنع ضيق التنفس، خلال فترة ما بعد الظهر، بين الساعة 3 و4 مساءً.

وفي التفاصيل، أظهرت الاختبارات أن الجرعة اليومية بعد الظهر تُحسّن وظائف الرئة بشكل ملحوظ طوال الليل، وهو الوقت الذي تزداد فيه احتمالية حدوث نوبات الربو الخطيرة.

وفي المقابل، لم يُحقق استخدام جهاز الاستنشاق صباحًا، أو صباحا ومساء، هذه الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن الدراسة هي الأولى التي سلّطت الضوء على العلاقة بين أهمية التوقيت وتناول علاج الربو.

وقالت الدكتورة هانا دورينغتون إن طريقة تناول الجرعة بعد الظهر قد تُقلل من الحاجة إلى جرعات أعلى من الستيرويدات، والتي قد تُسبب ردود فعل سلبية لدى بعض المرضى.

وأضاف العلماء أنه على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث، فإن هذا التغيير البسيط قد يُقلل أيضًا من حالات دخول المستشفى.
 

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