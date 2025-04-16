3 أنواع من الأطعمة تساهم في الإصابة بالسرطان... اكتشفوا ما هي

قدمت الاختصاصية في علاج سرطان الثدي، الدكتورة ليز أوريوردان، والتي شُخِّصت هي نفسها بهذا المرض سابقا، ثلاثة أنواع من الأطعمة التي ينبغي علينا إيقافها لتجنب الإصابة.



اللحوم الحمراء



اللحوم الحمراء، كلحم البقر، الضأن، لحم الخنزير ولحم الغزال، مُصنّفة كمواد مُسرطنة، ليس من الضروري استبعادها تمامًا من النظام الغذائي ولكن يُفضل عدم تناولها لأكثر من 3 مرات أسبوعيًا.



اللحوم المصنعة



صُنفت اللحوم المصنعة مسرطنة من المجموعة الأولى، فهي تُسبب السرطان بالتأكيد وخاصة سرطان الأمعاء، ونذكر منها لحم الخنزير المقدد والنقانق وغيرها.



الأطعمة فائقة المعالجة



تُشكل الخطر الأكبر على الإطلاق، فقد وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٣ أن الأشخاص الذين تناولوا كمية كبيرة منها زادت لديهم احتمالية الإصابة بالسرطان بنسبة ١٠٪ خلال حياتهم.