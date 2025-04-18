صلة بين فقدان السمع والإصابة بالخرف... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

وجد علماء من أميركا أن فقدان السمع قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف، لافتين إلى أن علاج هذه المشكلة قد يؤخر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وقال العلماء في دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" : "تساهم تدخلات الصحة العامة التي تستهدف فقدان السمع في الوقاية من الخرف".

وتابع العلماء حالة الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة على مدى ثماني سنوات، واكتشفوا أن 32 في المئة من حالات الخرف ترتبط بالإصابة بفقدان السمع.

وأشار العلماء أيضًا إلى أن احتمال الإصابة بالخرف ارتفع لدى النساء (30.8 في المئة) مقارنة بالرجال (24 في المئة).

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