"تزيد خطر الإصابة بالسكري"... طبيب يحذّر: تجنبوا تناول هذه المشروبات بكثرة!

كشف الإستشاري في الغدد الصماء، الدكتور ديفيد كافان أن عصائر الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من السكر تعادل علبة صودا.وقال كافان إن تناول هذه العصائر وخاصة تلك المحضرة منزلياً، بشكل دائم يؤدي إلى زيادة الوزن.وشدد كافان على أهمية التوقف عن تناول هذه المشروبات لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر وكمية قليلة من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.ووجدت دراسة أُجريت عام 2013 أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني المرتبط بالسمنة، بينما كان أولئك الذين تناولوا عصير الفاكهة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.