صلة بين تناول الدجاج وخطر الإصابة بالسرطان... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

أشارت دراسة إلى أن تناول الدجاج بانتظام قد يضاعف خطر الوفاة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الأمعاء والمعدة.



وفي التفاصيل، حلل علماء إيطاليون معلومات غذائية وصحية لمجموعة كبيرة من الأشخاص، معظمهم في الخمسينيات من العمر، على مدى عقدين تقريبًا.



ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا أكثر من حوالي أربع حصص أسبوعيًا، تضاعف لديهم خطر الوفاة بسرطان الجهاز الهضمي، مقارنةً بمن تناولوا أقل من حصة واحدة من الدواجن أسبوعيًا.



كما ارتبط تناول أكثر من أربع حصص من الدواجن أسبوعيًا بزيادة احتمال الوفاة بنسبة 27% وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير يبدو أقوى لدى الرجال.



وقال باحثو المعهد الوطني الإيطالي لأمراض الجهاز الهضمي، إن بروتينات الدجاج المعرضة لدرجات حرارة عالية أثناء الطهي قد تُكوّن مواد كيميائية تُلحق الضرر بالخلايا البشرية.



وأضاف الخبراء أن ذلك قد يكون أيضًا نتيجةً للعلف المُقدم للدواجن، أو الهرمونات أو الأدوية التي قد تتعرض لها الحيوانات أثناء عملية التربية.



وأضاف الباحثون أن سبب ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بين الرجال بسبب الدواجن لا يزال لغزًا يتطلب مزيدًا من البحث لكنهم أوضحوا أن التفاعل بين الهرمونات المختلفة لدى الرجال والنساء قد يكون عاملًا مؤثرًا.



ومع ذلك، لم يُثبت أن تناول الدواجن يزيد من خطر الوفاة بكافة أنواع السرطان، وفق ما نقل موقع