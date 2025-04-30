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مكون غذائي شائع قد يقلل من فعالية الأدوية... إليكم ما اكتشفه الأطباء
صحة وتغذية
2025-04-30 | 06:00
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مكون غذائي شائع قد يقلل من فعالية الأدوية... إليكم ما اكتشفه الأطباء
حذّرت دراسة من التوابل الشائعة الموجودة في المكونات الغذائية بدءًا من القهوة وصولًا إلى الشوربة، لأنه بإمكانها أن تُقلل من فعالية الأدوية المُنقذة للحياة.
وفي التفاصيل، وجد الباحثون أن المُركّب الرئيسي في القرفة يُعيق عملية تخلص الجسم من الأدوية لأن الـ"سينامالدهيد" يقدّم لها طعمها ورائحتها الفريدة ولكنه يُنشّط عملية هضم الأدوية في الجسم، ما قد يُقلل من فعاليتها.
ومن المعروف بالفعل أن القرفة تتفاعل مع 47 دواء على الأقل، بما في ذلك الأسبرين والوارفارين، الأمر الذي يزيد من خطر النزيف.
ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية تدعم هذا الادعاء، وقال العلماء إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
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