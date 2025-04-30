خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!

خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض

خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض

مكون غذائي شائع قد يقلل من فعالية الأدوية... إليكم ما اكتشفه الأطباء