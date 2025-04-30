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خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!

صحة وتغذية
2025-04-30 | 07:00
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خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!
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خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!

حذّر خبراء من أن ملايين المراهقين معرضون لخطر الإصابة بقصور القلب بسبب سوء التغذية وقلة التمارين الرياضية.

وفي التفاصيل، وجد باحثو جامعة شرق فنلندا أن المراهقين الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بتضخم القلب بشكل ملحوظ.

وتُضعف هذه الحالة قدرة البطين على ضخ الدم بفعالية، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية مميتة.

وقال البروفيسور أندرو أغباجي إنهم وجدوا أن المراهقين والشباب ذوي الوزن الطبيعي، والذين يتمتعون بمظهر صحي، قد يكونون معرضين للخطر.

وقام العلماء بقياس مستويات السكر في الدم للتحقق مما إذا كان ارتفاع مستوى الغلوكوز يمكن أن يُحدث تغيرات أيضية مرتبطة بتغيرات ضارة في بنية القلب.

وأظهرت أبحاث سابقة أن ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى الشباب يُنبئ بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهي حالة تُضاعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية، في مراحل لاحقة من العمر.

وأشار البروفيسور أغباجي إلى أن نتائج فريقه "تُبرز الأهمية الحاسمة لأسلوب الحياة والسلوك والعادات الغذائية"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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يواجه

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