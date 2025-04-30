خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض

يزداد خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بناء على النظام الغذائي ونمط الحياة لذلك نصح الخبراء باستبدال عصائر الفاكهة بالشاي أو القهوة.



ونصح الخبراء الأشخاص بالاستمتاع بهذه المشروبات الساخنة من دون إضافة السكر، فقد يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



وقد تبدو عصائر الفاكهة خيارًا صحيًا أكثر من فنجان القهوة، لكن العديد من منتجات العلامات التجارية الشهيرة تحتوي على مستويات عالية من السكريات الحرة التي يضيفها المصنعون.

كما أن عصائر الفاكهة الطبيعية الخالية من السكريات المضافة قد تحتوي على كميات كبيرة من السكريات الحرة بسبب الفركتوز الموجود في الفاكهة.



وفضّل الخبراء تناول الفاكهة الكاملة كالتفاح والعنب والتوت لأن تناولها يوفّر الألياف، ما يُبطئ امتصاص الجسم للفركتوز ويمنع ارتفاع السكر في الدم الناتج عن عصائر الفاكهة.