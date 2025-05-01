الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة

صحة وتغذية
2025-05-01 | 13:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة

تستعد منظمة الصحة العالمية لإصدار توصية رسمية لأول مرة تدعم فيها استخدام أدوية خسارة الوزن لمكافحة السمنة لدى البالغين.

وكانت المنظمة قد امتنعت سابقًا عن التوصية بهذه الأدوية بسبب نقص البيانات حول آثارها على المدى الطويل. غير أن التوصية المرتقبة قد تؤدي أيضًا إلى إدراج هذه الأدوية ضمن قائمة الأدوية الأساسية للمنظمة، مما قد يسهم في توسيع نطاق توافرها عالميًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه أكثر من 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة من السمنة، إضافة إلى أكثر من مليار شخص حول العالم. وقد دعت المنظمة إلى تحرّك عاجل لمواجهة هذا التحدي الصحي المتزايد.

لكن استخدام أدوية السمنة لا يخلو من المخاطر، إذ ارتبط بعدد من الآثار الجانبية المقلقة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الأدوية قد تسببت في نقل نحو 70 أميركيًا يوميًا إلى المستشفيات خلال العام الماضي، بعدما ازدادت شعبيتها بسبب فعاليتها في خسارة الوزن من خلال حقنة أسبوعية واحدة فقط.

وتطالب المنظمة أيضًا باتخاذ خطوات لتوفير هذه الأدوية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تواجه هي الأخرى أزمة سمنة متنامية. غير أن تكلفة العلاج التي تتجاوز 1000 دولار شهريًا تُعد عائقًا كبيرًا أمام إمكانية الوصول إليها، وفق ما أشار إليه مسؤولون.

ومن المقرر أن تصدر التوصية المشروطة من المنظمة في شهر آب المقبل، كجزء من إرشادات جديدة لعلاج السمنة. كما تعمل المنظمة على إعداد إرشادات منفصلة مخصصة للأطفال والمراهقين.

وفي سياق متصل، سيجتمع خبراء من المنظمة الأسبوع المقبل لبحث إمكانية إدراج أدوية خسارة الوزن في قائمة الأدوية الأساسية لعلاج كل من السمنة والسكري من النوع الثاني.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

مرة...

منظمة

الصحة

العالمية

أدوية

خسارة

الوزن

لعلاج

السمنة

LBCI التالي
هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها
صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-17

منظمة الصحة العالمية: خفض المساعدات الأميركية قد يتسبب بخسارة أرواح الملايين

LBCI
أخبار دولية
2025-04-11

منظمة الصحة العالمية: انخفاض خطير بمخزونات الأدوية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-11

منظمة الصحة العالمية: مخزونات الأدوية منخفضة بشكل خطير في غزة بسبب حظر دخول المساعدات

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-24

منظمة الصحة العالمية: السعودية تؤكد التزامها بتقديم 500 مليون دولار لجهود القضاء على شلل الأطفال عالميا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:43

هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-30

صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-30

خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-30

خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-18

جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي

LBCI
أخبار دولية
11:44

مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه

LBCI
أخبار دولية
2025-04-26

ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI

LBCI
رياضة
13:44

في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

يوم ماراثوني ببصمة وطنية!

LBCI
أخبار دولية
13:32

تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:39

قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية

LBCI
أخبار دولية
04:48

ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI

LBCI
حال الطقس
02:54

منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…

LBCI
خبر عاجل
07:07

بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص

LBCI
آخر الأخبار
12:26

تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
04:41

"كمين" على طريق السويداء-دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات

LBCI
أخبار لبنان
05:58

فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More