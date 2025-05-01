الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها

صحة وتغذية
2025-05-01 | 13:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها

هل تمارس الرياضة وتأكل بطريقة صحية، ومع ذلك لا ترى أي تغيير على الميزان؟

الحقيقة أن بعض العادات اليومية الخفية قد تكون السبب في عرقلة مسيرتك نحو خسارة الوزن، بحسب خبيرة التغذية لين مورفي من Nutri Lean. إليك أبرزها:

السعرات الحرارية في المشروبات
كوب القهوة الصباحي قد يحتوي على سعرات أكثر من وجبة الإفطار!

لاتيه بالحليب الكامل والمنكهات قد يتعدّى 400 سعرة، مثل لوحَين من الشوكولا.

حتى العصائر والـSmoothies الصحية قد تكون مليئة بالسكر، لذلك عليك أن تحسب سعرات مشروباتك لمدة أسبوع… وستتفاجأ بالنتيجة.

تخطي وجبة الفطور
عدم تناول الفطور يبطّئ عملية الأيض ويزيد الشهية لاحقًا.

وجبة فطور غنية بالبروتين تساعد على استقرار مستوى السكر وتقلل الجوع.

الاعتماد على المشروبات "الدايت"
رغم أنها خالية من السعرات، لكنها تحتوي على محليات صناعية قد تزيد الرغبة في الأكل.

وقد تؤثر أيضًا على بكتيريا الأمعاء المرتبطة بعملية الأيض.

الحل الأمثل هو أن تقلّل منها أو أن تستبدلها بالماء أو بمشروبات طبيعية.

الإفراط في يوم "الغش"
يومان من الأكل العشوائي يمكن أن يمحوا مجهود أسبوع كامل  من الانتباه في الأكل.

وبدلًا من ذلك، أدخل متع صغيرة ومدروسة خلال الأسبوع لتتجنب الإفراط بالأكل خلال يوم واحد.

المبالغة في تقدير السعرات المحروقة
الأجهزة القابلة للارتداء قد تبالغ بنسبة 40–80٪ في تقدير الطاقة التي تحرقها.
تناولك لمشروب بروتين وبار طاقة بعد التمرين قد يُفسد ما أنجزته، كن حذرًا في الحساب.

الأكل كرد فعل للضغط النفسي
التوتر يُضعف السيطرة ويزيد إفراز "هرمون الجوع".

اسأل نفسك قبل تناول أي شيء: "هل أنا جائع فعلاً؟ أم فقط متوتر أو أشعر بالملل؟".

قلة النوم
النوم السيئ يعكّر المزاج… ويزيد الجوع أيضًا!

قلة النوم ترفع هرمون الجوع وتقلل هرمون الشبع، وتضعف الإرادة، لذلك يجب أن تنام 7–8 ساعات يوميًا لتحافظ على توازنك الغذائي والنفسي.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

العادات

اليومية

جهودك

بخسارة

الوزن

علمك...

الحلول

اعتمادها

LBCI التالي
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-30

عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح والتقدم

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-24

النائب جبران باسيل: اللوائح المغلقة في كل لبنان تحترم التوازنات وبإمكاننا اعتمادها من دون تأجيل الانتخابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-05

في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها

LBCI
صحة وتغذية
13:24

لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:24

لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-30

صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-30

خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-30

خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-18

جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي

LBCI
أخبار دولية
11:44

مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه

LBCI
أخبار دولية
2025-04-26

ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI

LBCI
رياضة
13:44

في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

يوم ماراثوني ببصمة وطنية!

LBCI
أخبار دولية
13:32

تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:39

قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية

LBCI
أخبار دولية
04:48

ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI

LBCI
حال الطقس
02:54

منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…

LBCI
خبر عاجل
07:07

بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص

LBCI
آخر الأخبار
12:26

تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
04:41

"كمين" على طريق السويداء-دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات

LBCI
أخبار لبنان
05:58

فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More