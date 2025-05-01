الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها
صحة وتغذية
2025-05-01 | 13:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها
هل تمارس الرياضة وتأكل بطريقة صحية، ومع ذلك لا ترى أي تغيير على الميزان؟
الحقيقة أن بعض العادات اليومية الخفية قد تكون السبب في عرقلة مسيرتك نحو خسارة الوزن، بحسب خبيرة التغذية لين مورفي من Nutri Lean. إليك أبرزها:
السعرات الحرارية في المشروبات
كوب القهوة الصباحي قد يحتوي على سعرات أكثر من وجبة الإفطار!
لاتيه بالحليب الكامل والمنكهات قد يتعدّى 400 سعرة، مثل لوحَين من الشوكولا.
حتى العصائر والـSmoothies الصحية قد تكون مليئة بالسكر، لذلك عليك أن تحسب سعرات مشروباتك لمدة أسبوع… وستتفاجأ بالنتيجة.
تخطي وجبة الفطور
عدم تناول الفطور يبطّئ عملية الأيض ويزيد الشهية لاحقًا.
وجبة فطور غنية بالبروتين تساعد على استقرار مستوى السكر وتقلل الجوع.
الاعتماد على المشروبات "الدايت"
رغم أنها خالية من السعرات، لكنها تحتوي على محليات صناعية قد تزيد الرغبة في الأكل.
وقد تؤثر أيضًا على بكتيريا الأمعاء المرتبطة بعملية الأيض.
الحل الأمثل هو أن تقلّل منها أو أن تستبدلها بالماء أو بمشروبات طبيعية.
الإفراط في يوم "الغش"
يومان من الأكل العشوائي يمكن أن يمحوا مجهود أسبوع كامل من الانتباه في الأكل.
وبدلًا من ذلك، أدخل متع صغيرة ومدروسة خلال الأسبوع لتتجنب الإفراط بالأكل خلال يوم واحد.
المبالغة في تقدير السعرات المحروقة
الأجهزة القابلة للارتداء قد تبالغ بنسبة 40–80٪ في تقدير الطاقة التي تحرقها.
تناولك لمشروب بروتين وبار طاقة بعد التمرين قد يُفسد ما أنجزته، كن حذرًا في الحساب.
الأكل كرد فعل للضغط النفسي
التوتر يُضعف السيطرة ويزيد إفراز "هرمون الجوع".
اسأل نفسك قبل تناول أي شيء: "هل أنا جائع فعلاً؟ أم فقط متوتر أو أشعر بالملل؟".
قلة النوم
النوم السيئ يعكّر المزاج… ويزيد الجوع أيضًا!
قلة النوم ترفع هرمون الجوع وتقلل هرمون الشبع، وتضعف الإرادة، لذلك يجب أن تنام 7–8 ساعات يوميًا لتحافظ على توازنك الغذائي والنفسي.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
العادات
اليومية
جهودك
بخسارة
الوزن
علمك...
الحلول
اعتمادها
التالي
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-30
عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح والتقدم
أخبار لبنان
2025-03-30
عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح والتقدم
0
آخر الأخبار
2025-04-24
النائب جبران باسيل: اللوائح المغلقة في كل لبنان تحترم التوازنات وبإمكاننا اعتمادها من دون تأجيل الانتخابات
آخر الأخبار
2025-04-24
النائب جبران باسيل: اللوائح المغلقة في كل لبنان تحترم التوازنات وبإمكاننا اعتمادها من دون تأجيل الانتخابات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-05
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-05
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
0
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
0
صحة وتغذية
2025-04-30
صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-04-30
صلة بين ارتفاع مستوى السكر لدى المراهقين والإصابة بأمراض القلب... إليكم التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2025-04-30
خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض
صحة وتغذية
2025-04-30
خبر سارّ إلى محبي القهوة... بإمكانها حمايتكم من الإصابة بهذا المرض
0
صحة وتغذية
2025-04-30
خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!
صحة وتغذية
2025-04-30
خطر صحي يواجه المراهقين والسبب: خطأ غذائي شائع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-18
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
أخبار لبنان
2025-03-18
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
0
أخبار دولية
11:44
مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه
أخبار دولية
11:44
مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه
0
أخبار دولية
2025-04-26
ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا
أخبار دولية
2025-04-26
ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
0
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
0
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:39
قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية
أخبار لبنان
06:39
قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية
2
أخبار دولية
04:48
ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI
أخبار دولية
04:48
ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI
3
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
4
خبر عاجل
07:07
بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص
خبر عاجل
07:07
بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص
5
آخر الأخبار
12:26
تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
12:26
تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
6
أخبار دولية
04:41
"كمين" على طريق السويداء-دمشق
أخبار دولية
04:41
"كمين" على طريق السويداء-دمشق
7
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
8
أخبار لبنان
05:58
فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
05:58
فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More