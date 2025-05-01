هذه العادات اليومية قد تفسد جهودك بخسارة الوزن من دون علمك... إليك الحلول التي عليك اعتمادها

هل تمارس الرياضة وتأكل بطريقة صحية، ومع ذلك لا ترى أي تغيير على الميزان؟



الحقيقة أن بعض العادات اليومية الخفية قد تكون السبب في عرقلة مسيرتك نحو خسارة الوزن، بحسب خبيرة التغذية لين مورفي من Nutri Lean. إليك أبرزها:



السعرات الحرارية في المشروبات

كوب القهوة الصباحي قد يحتوي على سعرات أكثر من وجبة الإفطار!



لاتيه بالحليب الكامل والمنكهات قد يتعدّى 400 سعرة، مثل لوحَين من الشوكولا.



حتى العصائر والـSmoothies الصحية قد تكون مليئة بالسكر، لذلك عليك أن تحسب سعرات مشروباتك لمدة أسبوع… وستتفاجأ بالنتيجة.



تخطي وجبة الفطور

عدم تناول الفطور يبطّئ عملية الأيض ويزيد الشهية لاحقًا.



وجبة فطور غنية بالبروتين تساعد على استقرار مستوى السكر وتقلل الجوع.



الاعتماد على المشروبات "الدايت"

رغم أنها خالية من السعرات، لكنها تحتوي على محليات صناعية قد تزيد الرغبة في الأكل.



وقد تؤثر أيضًا على بكتيريا الأمعاء المرتبطة بعملية الأيض.



الحل الأمثل هو أن تقلّل منها أو أن تستبدلها بالماء أو بمشروبات طبيعية.



الإفراط في يوم "الغش"

يومان من الأكل العشوائي يمكن أن يمحوا مجهود أسبوع كامل من الانتباه في الأكل.



وبدلًا من ذلك، أدخل متع صغيرة ومدروسة خلال الأسبوع لتتجنب الإفراط بالأكل خلال يوم واحد.



المبالغة في تقدير السعرات المحروقة

الأجهزة القابلة للارتداء قد تبالغ بنسبة 40–80٪ في تقدير الطاقة التي تحرقها.