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أخطاء شائعة تحدث بعد تشخيص الإصابة بالسرطان... ابتعدوا عنها

صحة وتغذية
2025-05-02 | 12:30
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أخطاء شائعة تحدث بعد تشخيص الإصابة بالسرطان... ابتعدوا عنها
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أخطاء شائعة تحدث بعد تشخيص الإصابة بالسرطان... ابتعدوا عنها

كشفت اختصاصية تغذية عن أخطاء غذائية شائعة يرتكبها الأشخاص دائما بعد التشخيص، وذلك في حديث لموقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، ركزت نيكول أندروز على كيفية تحصين مرضى السرطان لإكمال علاجهم من خلال نظام غذائي صحي وذلك في ظل انتشار كمية هائلة من المعلومات المضللة. 

وقالت نيكول إنه بعد التشخيص، يصبح كافة الأشخاص "خبراء" وغالبًا ما يواجه المرضى نصائح متضاربة تخيفهم لذلك نصحتهم بعدم التركيز عليها خصوصا عندما لا تكون الإرشادات قائمة على الأدلة.

وحذّرت نيكول الأشخاص من التوقف عن تناول الكربوهيدرات لأن الجسم بحاجة لها لنيل الشفاء ومقاومة التعب، كونها تتحلل إلى غلوكوز الذي يؤمن الطاقة للجسم. 

وأضافت نيكول: "قد تبدو المكملات الغذائية الحل السهل ولكن الإفراط بتناولها ليس الحل الأمثل لأنه يُسبب اختلالات عدة، وقد يتعارض مع علاجات أخرى".

واعتبرت نيكول أن الراحة ضرورية أثناء العلاج، ولكن عدم القيام بالتمارين قد يزيد من تفاقم التعب كونها تعيد القوة للجسم وتساهم في تحسين المزاج واستعادة الطاقة.

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