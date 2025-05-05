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مشروب صحي يعزز القدرة على فقدان الوزن... هذا ما ينصح به الخبراء

صحة وتغذية
2025-05-05 | 12:16
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مشروب صحي يعزز القدرة على فقدان الوزن... هذا ما ينصح به الخبراء
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مشروب صحي يعزز القدرة على فقدان الوزن... هذا ما ينصح به الخبراء

أوصى الخبراء بتناول مزيج الحامض والزنجبيل الحار الذي يساعد الأشخاص على التخلص من الوزن الزائد.

وفي التفاصيل، شرح الخبراء أن إضافة الحامض إلى شاي الزنجبيل وتناول المشروب على مدى يومين أو ثلاثة يساهم في ترطيب الجسم وتنظيم الشهية.

ويُعرف الحامض بأنه مُثبط للشهية، غنيٌّ بالفيتامين سي، ويمكن إضافته بسهولة إلى أي مشروب تقريبًا.

أما ماء الحامض فهي خالية من السعرات الحرارية وتحافظ على مستويات السكر في الدم، ما قد يُساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لبعض الدراسات.

وفي الوقت نفسه، يحتوي الزنجبيل على مركبات تتميز بفوائد تشمل خصائص مضادة للسرطان، للأكسدة، للميكروبات، للالتهابات وللحساسية. 

ويُساعد الزنجبيل على الشعور بالشبع ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويُحسّن عملية الهضم، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

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