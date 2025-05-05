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عادة ليلية شائعة تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... هذا ما كشفه الخبراء

صحة وتغذية
2025-05-05 | 14:00
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عادة ليلية شائعة تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... هذا ما كشفه الخبراء
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عادة ليلية شائعة تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... هذا ما كشفه الخبراء

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشخرون بانتظام ليلًا هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

ووجدت الدراسة أن علاقة وثيقة تربط بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم. 

وقال الدكتور باستيان ليشات: "تؤكد هذه النتائج أهمية اعتبار الشخير عاملاً أساسياً في الرعاية الصحية وعلاج مشاكل النوم، وخاصةً في سياق إدارة ارتفاع ضغط الدم".
 
وأوضح البروفيسور داني إيكرت أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى من يشخرون بانتظام كان مضاعفًا.
 
وتضاعف هذا الخطر مجددًا لدى من يشخرون بانتظام ويعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وقد يكون الشخير بحد ذاته مؤشرًا مبكرًا لارتفاع ضغط الدم، إذ إن سوء نوعية النوم قد يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة الصحية. 

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك قصور القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والكلى.

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