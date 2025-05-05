الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذه الأسباب... تناولوا التوت الأزرق والجوز معًا

صحة وتغذية
2025-05-05 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذه الأسباب... تناولوا التوت الأزرق والجوز معًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لهذه الأسباب... تناولوا التوت الأزرق والجوز معًا

دمج أنواع الأطعمة المناسبة معًا يُعزز صحة الأشخاص بشكل كبير ويكافح مختلف الأمراض، بدءًا من ضغط الدم والكوليسترول وصولًا إلى سكر الدم ووظائف الدماغ.

وفي التفاصيل، قال الدكتور كاران راجان إن تناول التوت الأزرق والجوز معًا يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الدماغ، فإن البوليفينولات الموجودة في التوت الأزرق تتحد مع أحماض الأوميغا 3 الموجودة في الجوز لتصبح مصدرًا قويًا لحماية الدماغ.

وتساعد الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض الأوميغا 3 على انخفاض ضغط الدم، تحسين تدفق الدم وتنظيف الشرايين كما أن التوت الأزرق يساعد في حماية الدماغ مع التقدم في السن.

وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من الفراولة والتوت الأزرق أسبوعيًا أبطأن تدهور الذاكرة لمدة تصل إلى عامين ونصف.

ويعزز تناول التوت الأزرق والجوز استخدام عناصرهما الغذائية بشكل أكثر فعالية، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الأسباب...

تناولوا

التوت

الأزرق

والجوز

LBCI التالي
دراسة: النشاط البدني في منتصف العمر يحمي من الإصابة بالخرف
أخطاء شائعة تحدث بعد تشخيص الإصابة بالسرطان... ابتعدوا عنها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-17

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إستهدفت بلدة أم التوت في القطاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-10

الجيش: توقيف 3 أشخاص في بلدة عيحا مرج التوت – راشيا ضمن إطار مكافحة التهريب

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-28

أسباب مفاجئة تؤدي لعدم فقدان الوزن على الرغم من تناول سعرات حرارية أقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:00

عادة ليلية شائعة تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
12:16

مشروب صحي يعزز القدرة على فقدان الوزن... هذا ما ينصح به الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
07:00

دراسة: النشاط البدني في منتصف العمر يحمي من الإصابة بالخرف

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-02

أخطاء شائعة تحدث بعد تشخيص الإصابة بالسرطان... ابتعدوا عنها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:51

تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق سهل البقاع ومروحية تستهدف بيوتًا جاهزة في طيرحرفا

LBCI
حال الطقس
00:52

استقرار جوي... وارتفاع تدريجيّ بالحرارة أواخر الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
09:04

منيمنة: أهل بيروت مؤتمنون على المناصفة والعيش المشترك... ومسؤولون عن انقاذ المدينة

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-01

تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

7 أيار... أهلًا بالإماراتيين في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:43

مؤتمر تعقده منظمة المرأة العربية لحماية المرأة من العنف السيبراني

LBCI
أخبار دولية
13:41

إجتماع للكرادلة في عدة جلسات مغلقة لتحديد مواصفات البابا المقبل وأولويات حبريته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مطار بن غوريون تحت النيران... والإتهامات تطال طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الكابينت أبقى جبهات إسرائيل السبع في حال حرب... واستهداف إيران على رأس الأجندة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

إتفاقيات جديدة يوقع عليها لبنان لصالح المزارعين اللبنانيين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

حركة حماس تسلم الدولة مطلوبين إثنين بإطلاق الصواريخ من أصل أربعة متوارين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

هكذا تتوزع الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات البلدية في الشمال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:07

جعجع: ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان يبشٍّر بالخير

LBCI
حال الطقس
01:32

إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...

LBCI
أمن وقضاء
16:05

وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء بعبدا

LBCI
أمن وقضاء
01:37

الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل

LBCI
فنّ
06:15

مادونا تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في عيد ميلاد حبيبها... هذا ما ارتدته! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
03:14

اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

بالأرقام... قراءة أوّلية بعد يوم على إنتهاء الإنتخابات البلدية في جبل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More