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لهذه الأسباب... تناولوا التوت الأزرق والجوز معًا
صحة وتغذية
2025-05-05 | 15:00
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لهذه الأسباب... تناولوا التوت الأزرق والجوز معًا
دمج أنواع الأطعمة المناسبة معًا يُعزز صحة الأشخاص بشكل كبير ويكافح مختلف الأمراض، بدءًا من ضغط الدم والكوليسترول وصولًا إلى سكر الدم ووظائف الدماغ.
وفي التفاصيل، قال الدكتور كاران راجان إن تناول التوت الأزرق والجوز معًا يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الدماغ، فإن البوليفينولات الموجودة في التوت الأزرق تتحد مع أحماض الأوميغا 3 الموجودة في الجوز لتصبح مصدرًا قويًا لحماية الدماغ.
وتساعد الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض الأوميغا 3 على انخفاض ضغط الدم، تحسين تدفق الدم وتنظيف الشرايين كما أن التوت الأزرق يساعد في حماية الدماغ مع التقدم في السن.
وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من الفراولة والتوت الأزرق أسبوعيًا أبطأن تدهور الذاكرة لمدة تصل إلى عامين ونصف.
ويعزز تناول التوت الأزرق والجوز استخدام عناصرهما الغذائية بشكل أكثر فعالية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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صحة وتغذية
الأسباب...
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