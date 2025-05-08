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طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!

صحة وتغذية
2025-05-08 | 10:43
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طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!
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طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!

حذّر الأطباء من التبول أثناء الاستحمام، قائلين إنه قد يؤدي إلى سلس البول أو التبول اللا إرادي، وقد يسبب في بعض الحالات تلفًا في الكلى.
 
وزعمت الدكتورة تيريزا إروين، اختصاصية أمراض المسالك البولية النسائية الأميركية، أن التبول أثناء الاستحمام يُدرّب الدماغ على ربط صوت جريان الماء بالحاجة إلى التبول.

وقالت إروين: "الأمر يُشبه إلى حد ما تدريب الكلاب على طريقة بافلوف، حيث يبدأ لعابها بالسيلان كلما سمعت جرسًا صغيرًا".

ولفتت إروين إلى أنه "على المدى الطويل، يُمكن أن يُلحق هذا الضرر بالتحكم الداخلي بالمثانة في الجسم، مما يؤدي إلى نوبات متكررة من التبول".

وحذّر الخبراء من أن النساء اللواتي يتبولنّ أثناء الإستحمام قد يُعرّضن أنفسهنّ لخطر التهابات المسالك البولية وحتى الفشل الكلوي، بسبب الضغط الإضافي على عضلات قاع الحوض.

ومن المخاطر الأخرى المرتبطة بالتبول أثناء الإستحمام  للرجال والنساء على حد سواء، احتمال الإصابة بعدوى جلدية من خلال الجروح المفتوحة في الجزء السفلي من الجسم التي قد تصاب بسهولة بالبكتيريا الكامنة في البول.

المصدر
 

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صحة وتغذية

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والأسباب

صادمة!

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