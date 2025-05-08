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إنجاز طبي سعودي جديد: فصل توأم ملتصق بمشاركة 26 طبيباً! (صور)

صحة وتغذية
2025-05-08 | 14:30
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إنجاز طبي سعودي جديد: فصل توأم ملتصق بمشاركة 26 طبيباً! (صور)
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إنجاز طبي سعودي جديد: فصل توأم ملتصق بمشاركة 26 طبيباً! (صور)

أعلن الفريق الطبي التابع للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة عن نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبد الرحمن جمعة، البالغ من العمر 7 أشهر و28 يوماً، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

العملية، التي كانت مقررة على ست مراحل وتستغرق نحو 11 ساعة، أُنجزت بزمن أقل من المتوقع بعد تجاوز مرحلة دقيقة شملت فصل النخاع الشوكي. وشارك في الجراحة 26 طبيبًا ومختصًا من مختلف التخصصات الطبية.

ويُعد هذا الإنجاز العملية رقم 63 ضمن البرنامج، الذي بدأ عام 1990 ودرس حتى الآن 149 حالة من 27 دولة، في تأكيد لمكانة المملكة كوجهة رائدة في هذا المجال الإنساني الدقيق.

 
 
 

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السعودية

عملية

فصل

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مصر

إنجاز.

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