"ينظم نسبة السكر في الدم ويقطع الشهية"... تعرفوا على فوائد الحمّص الصحية

كشفت خبيرتا التغذية مايا فيلر وكايلي ماكغرين عن أهمية إضافة الحمّص إلى النظام الغذائي حيث يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحمي القلب والأوعية الدموية.

وبفضل تكونه من حبوب الحمّص والطحينة، يوفر الطبق الكثير من البروتينات النباتية والألياف والمعادن مثل الكالسيوم والحديد.

ومن بين الفوائد الصحية التي ذكرتها فيلر وماكغرين، تنظيم مستويات السكر في الدم لأن الألياف تساعد أيضًا على تأخير امتصاص الكربوهيدرات، ما يمنع ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.

ويُعد زيت الزيتون الموجود في الحمّص مصدرًا جيدًا للدهون الأحادية غير المشبعة المعروفة بفوائدها الصحية للقلب والأوعية الدموية ويتميز بخصائص مضادة للالتهابات.



ويُعد الحمّص وجبة خفيفة ممتازة لتنظيم الشهية حيث يساعد مزيجه المليء بالبروتينات والألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، الأمر الذي يساهم في التخلص من الوزن الزائد.