دراسة تكشف: هكذا يؤثر الإفراط في العمل على صحة الدماغ!

أشارت دراسة إلى أن العمل لمدة 52 ساعة أو أكثر أسبوعيًا يضر بذاكرة الأشخاص وقدرتهم على حل المشكلات، ويؤثر سلبًا على عواطفهم.ووجد الباحثون أن الإفراط في العمل يُغير بنية الدماغ في مناطق مرتبطة بالتفكير والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية.ودرس الباحثون تأثير الإفراط في العمل على مناطق دماغية محددة لدى العاملين في مجال الصحة الذين يعملون بانتظام لمدة 52 ساعة أو أكثر أسبوعيًا، واستندوا إلى بيانات من دراسة طويلة الأمد تناولت صحة العاملين، واستخدموا فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص بنية الدماغ.وشمل التحليل النهائي، الذي نُشر في مجلة الطب المهني والبيئي، حوالي 110 من العاملين في القطاع الصحي، عمل 32 منهم لساعات أسبوعية مفرطة، بينما عمل 78 منهم لساعات عمل قياسية.وأظهر التحليل زيادة بنسبة 19 في المئة في حجم التلفيف الجبهي الأوسط الذيلي الأيسر لدى المجموعة التي تعاني من إرهاق العمل مقارنةً بالمجموعة التي لم تعاني منه.وخلص الفريق إلى أن هذه الدراسة تقدم دليلًا أوليًا على أن إرهاق العمل يرتبط بتغيرات هيكلية في الدماغ، وخاصةً في المناطق المرتبطة بالإدراك والعاطفة.