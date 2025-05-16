الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-05-16 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
في حين أن العديد من الأعراض تنفسية بطبيعتها، الا أن الأطباء تمكنوا من اكتشاف علامة مبكرة واحدة تُنذر بالإصابة بسرطان الرئة والتي تظهر على أطراف الأصابع، وفق ما نقل موقع
"
ميرور
" البريطاني.
وقال العلماء إنه عند عند ضغط الأظافر معًا، تظهر فجوة صغيرة على شكل ماسة من الضوء ولكن بحال عدم وجودها، فقد يكون الشخص مصابًا بتضخم الأصابع، الأمر الذي يشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.
وتحدث هذه الحالة على مراحل، بدءًا من قاعدة الظفر، الذي يصبح لينًا ويصبح الجلد المجاور له لامعًا، وبعد ذلك تبدأ الأظافر بالانحناء أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب وقد تتضخم أطراف الأصابع وتنتفخ بسبب تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة للأصابع.
ومع أن غياب هذه الفجوة الماسية الشكل بين الأظافر لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة، إلا أنه قد يكون أحد أعراضه ويُفضل استشارة الطبيب.
ويمكن أن يُسبب سرطان الرئة مجموعة من الأعراض، والتي قد تختلف من شخص لآخر حيث قد يُعاني البعض من أعراض عدة، بينما قد لا يُلاحظ آخرون أي منها على الإطلاق.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
متوقعة
سرطان
الرئة
بالأظافر...
إليكم
اكتشفه
الخبراء
التالي
"في أقل من دقيقة"... تمرين يساهم في التخلص من القلق
الاحترار المناخي يزيد من المخاطر على النساء الحوامل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-03-20
دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر الغليكوجين على نمو أورام سرطان الرئة!
صحة وتغذية
2025-03-20
دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر الغليكوجين على نمو أورام سرطان الرئة!
0
صحة وتغذية
2025-04-17
عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-04-17
عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء
0
منوعات
2025-04-22
"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء
منوعات
2025-04-22
"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء
0
صحة وتغذية
2025-03-31
صلة غير متوقعة بين السهر والإصابة بالاكتئاب... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-03-31
صلة غير متوقعة بين السهر والإصابة بالاكتئاب... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
13:17
"في أقل من دقيقة"... تمرين يساهم في التخلص من القلق
صحة وتغذية
13:17
"في أقل من دقيقة"... تمرين يساهم في التخلص من القلق
0
صحة وتغذية
2025-05-14
الاحترار المناخي يزيد من المخاطر على النساء الحوامل
صحة وتغذية
2025-05-14
الاحترار المناخي يزيد من المخاطر على النساء الحوامل
0
صحة وتغذية
2025-05-14
دراسة تكشف: هكذا يؤثر الإفراط في العمل على صحة الدماغ!
صحة وتغذية
2025-05-14
دراسة تكشف: هكذا يؤثر الإفراط في العمل على صحة الدماغ!
0
صحة وتغذية
2025-05-12
دراسة صادمة تكشف: وزنك في هذا العمر يعتبر مؤشرا حاسما لاحتمال إصابتك بالسمنة مدى الحياة
صحة وتغذية
2025-05-12
دراسة صادمة تكشف: وزنك في هذا العمر يعتبر مؤشرا حاسما لاحتمال إصابتك بالسمنة مدى الحياة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-12
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
أخبار لبنان
2025-05-12
وليد وتيمور جنبلاط زارا ارسلان...
0
حال الطقس
2025-05-14
طقس لبنان: أجواء خريفية متقلبة اليوم وارتفاع بالحرارة بدءًا من الجمعة
حال الطقس
2025-05-14
طقس لبنان: أجواء خريفية متقلبة اليوم وارتفاع بالحرارة بدءًا من الجمعة
0
أخبار دولية
16:43
انقسامات بين الجمهوريين تهدد خطة ترامب للضرائب والانفاق الحكومي
أخبار دولية
16:43
انقسامات بين الجمهوريين تهدد خطة ترامب للضرائب والانفاق الحكومي
0
منوعات
2025-05-14
مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
2025-05-14
مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:29
محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص
0
أخبار لبنان
13:25
رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"
أخبار لبنان
13:25
رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
صنع في لبنان: شراء المنتجات المحلية هو صوت ثقة باقتصادنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
صنع في لبنان: شراء المنتجات المحلية هو صوت ثقة باقتصادنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اليكم الشروط التي تضعها إسرائيل على أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اليكم الشروط التي تضعها إسرائيل على أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:04
قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل
أمن وقضاء
05:04
قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل
2
حال الطقس
01:12
كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
01:12
كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!
3
أمن وقضاء
01:39
الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل
أمن وقضاء
01:39
الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل
4
منوعات
12:00
"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)
منوعات
12:00
"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)
5
أخبار لبنان
02:15
بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه
أخبار لبنان
02:15
بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه
6
خبر عاجل
05:00
معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة
خبر عاجل
05:00
معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة
7
صحف اليوم
00:13
أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": تخوف لدى بري من أن تتكرّر تجربة طرابلس في بيروت لجهة سقوط المناصفة
صحف اليوم
00:13
أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": تخوف لدى بري من أن تتكرّر تجربة طرابلس في بيروت لجهة سقوط المناصفة
8
اقتصاد
01:43
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:43
ارتفاع بأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More