صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء

في حين أن العديد من الأعراض تنفسية بطبيعتها، الا أن الأطباء تمكنوا من اكتشاف علامة مبكرة واحدة تُنذر بالإصابة بسرطان الرئة والتي تظهر على أطراف الأصابع، وفق ما نقل موقع

وقال العلماء إنه عند عند ضغط الأظافر معًا، تظهر فجوة صغيرة على شكل ماسة من الضوء ولكن بحال عدم وجودها، فقد يكون الشخص مصابًا بتضخم الأصابع، الأمر الذي يشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.



وتحدث هذه الحالة على مراحل، بدءًا من قاعدة الظفر، الذي يصبح لينًا ويصبح الجلد المجاور له لامعًا، وبعد ذلك تبدأ الأظافر بالانحناء أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب وقد تتضخم أطراف الأصابع وتنتفخ بسبب تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة للأصابع.



ومع أن غياب هذه الفجوة الماسية الشكل بين الأظافر لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة، إلا أنه قد يكون أحد أعراضه ويُفضل استشارة الطبيب.



ويمكن أن يُسبب سرطان الرئة مجموعة من الأعراض، والتي قد تختلف من شخص لآخر حيث قد يُعاني البعض من أعراض عدة، بينما قد لا يُلاحظ آخرون أي منها على الإطلاق.