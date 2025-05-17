الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
34
o
الجنوب
33
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
34
o
الجنوب
33
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الكولاجين يساعد على فقدان الوزن"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2025-05-17 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الكولاجين يساعد على فقدان الوزن"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
وجد باحثون من جامعة نافارا أن تناول ألواح البروتين المُعززة بالكولاجين، وهو بروتين موجود في النسيج الضام، يساعد على فقدان الوزن.
وقالت الدكتورة باولا موغنا-بيلايز، الباحثة الرئيسية، إن الكولاجين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مضيفاً أنه البديل لأدوية إنقاص الوزن الفعّالة، مثل أوزيمبيك وويغوفي.
وقدم الباحثون للأشخاص المشاركين في هذه الدراسة نصائح غذائية صحية تستند إلى النظام الغذائي المتوسطي المعروف بقائمة طعامه الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة قبل بدء الدراسة، وطلبوا منهم تناول قطعتين من ألواح البروتين بنكهة الشوكولاتة، مدعّمتين بـ 10 غرامات من الكولاجين يوميًا، مع كوب من الماء قبل الغداء والعشاء على مدى 12 أسبوعاً.
وأظهرت النتائج أن تناول هذه الألواح يومياً ساعد الأشخاص على خسارة الوزن خاصة حول محيط الخصر.
وفي التجارب على الحيوانات، لاحظ الباحثون أن الكولاجين قلل بشكل كبير من مستويات هرمون الغريلين، وهو هرمون يُحفز الشهية.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
يساعد
فقدان
الوزن"...
دراسة
جديدة
تفاصيلها!
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-03-13
"تناول الشاي الأخضر يومياً يحمي من الإصابة بالخرف"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2025-03-13
"تناول الشاي الأخضر يومياً يحمي من الإصابة بالخرف"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
0
صحة وتغذية
2025-03-28
أسباب مفاجئة تؤدي لعدم فقدان الوزن على الرغم من تناول سعرات حرارية أقل
صحة وتغذية
2025-03-28
أسباب مفاجئة تؤدي لعدم فقدان الوزن على الرغم من تناول سعرات حرارية أقل
0
صحة وتغذية
2025-03-24
"فصائل دم معيّنة تزيد خطر الإصابة بالسرطان"... دراسة صادمة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2025-03-24
"فصائل دم معيّنة تزيد خطر الإصابة بالسرطان"... دراسة صادمة وهذه تفاصيلها!
0
صحة وتغذية
2025-04-05
أطعمة "صحية" قد تسرّع نمو الأورام: دراسة جديدة تثير القلق
صحة وتغذية
2025-04-05
أطعمة "صحية" قد تسرّع نمو الأورام: دراسة جديدة تثير القلق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
15:30
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
15:30
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
0
صحة وتغذية
13:17
"في أقل من دقيقة"... تمرين يساهم في التخلص من القلق
صحة وتغذية
13:17
"في أقل من دقيقة"... تمرين يساهم في التخلص من القلق
0
صحة وتغذية
2025-05-14
الاحترار المناخي يزيد من المخاطر على النساء الحوامل
صحة وتغذية
2025-05-14
الاحترار المناخي يزيد من المخاطر على النساء الحوامل
0
صحة وتغذية
2025-05-14
دراسة تكشف: هكذا يؤثر الإفراط في العمل على صحة الدماغ!
صحة وتغذية
2025-05-14
دراسة تكشف: هكذا يؤثر الإفراط في العمل على صحة الدماغ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:23
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون غادرا مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهَين إلى روما لحضور القداس الحبري الأول للبابا لاون الرابع عشر الذي يُقام غدا في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان
آخر الأخبار
04:23
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون غادرا مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهَين إلى روما لحضور القداس الحبري الأول للبابا لاون الرابع عشر الذي يُقام غدا في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان
0
أخبار دولية
00:27
مسؤول بالأمم المتحدة: نطالب بعدم إضاعة الوقت وسرعة إدخال المساعدات إلى غزة
أخبار دولية
00:27
مسؤول بالأمم المتحدة: نطالب بعدم إضاعة الوقت وسرعة إدخال المساعدات إلى غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
0
فنّ
2025-02-28
وسام الأمير يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة معبّرة: "بحبك كتير يا مرتي" (صورة)
فنّ
2025-02-28
وسام الأمير يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة معبّرة: "بحبك كتير يا مرتي" (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:05
نواف سلام: لبنان يتطلّع إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج
أخبار لبنان
03:05
نواف سلام: لبنان يتطلّع إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:29
محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص
0
أخبار لبنان
13:25
رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"
أخبار لبنان
13:25
رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ارتفاع أسعار بعض السلع في لبنان… إليكم الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
صنع في لبنان: شراء المنتجات المحلية هو صوت ثقة باقتصادنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
صنع في لبنان: شراء المنتجات المحلية هو صوت ثقة باقتصادنا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:00
"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)
منوعات
12:00
"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)
2
صحف اليوم
01:05
ملف سلاح "حزب الله"... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
01:05
ملف سلاح "حزب الله"... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـ"الجمهورية"
3
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
4
أمن وقضاء
13:15
وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات
أمن وقضاء
13:15
وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات
5
حال الطقس
02:44
الطقس حار... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
02:44
الطقس حار... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
6
أخبار لبنان
14:21
مصادر "التيار" للـLBCI: نحسم خيارنا غداً في زحلة بعد اتصالات مكثفة واستطلاع رأي
أخبار لبنان
14:21
مصادر "التيار" للـLBCI: نحسم خيارنا غداً في زحلة بعد اتصالات مكثفة واستطلاع رأي
7
خبر عاجل
01:45
إستهداف سيارة على طريق الزرارية - أبو الأسود
خبر عاجل
01:45
إستهداف سيارة على طريق الزرارية - أبو الأسود
8
أمن وقضاء
03:20
في زحلة... تدابير سير لمناسبة افتتاح كنيسة وتدشين متحف
أمن وقضاء
03:20
في زحلة... تدابير سير لمناسبة افتتاح كنيسة وتدشين متحف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More