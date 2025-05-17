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"الكولاجين يساعد على فقدان الوزن"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

صحة وتغذية
2025-05-17 | 05:22
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&quot;الكولاجين يساعد على فقدان الوزن&quot;... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
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"الكولاجين يساعد على فقدان الوزن"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

وجد باحثون من جامعة نافارا أن تناول ألواح البروتين المُعززة بالكولاجين، وهو بروتين موجود في النسيج الضام، يساعد على فقدان الوزن.

وقالت الدكتورة باولا موغنا-بيلايز، الباحثة الرئيسية، إن الكولاجين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مضيفاً أنه البديل لأدوية إنقاص الوزن الفعّالة، مثل أوزيمبيك وويغوفي.

وقدم الباحثون للأشخاص المشاركين في هذه الدراسة نصائح غذائية صحية تستند إلى النظام الغذائي المتوسطي المعروف بقائمة طعامه الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة قبل بدء الدراسة، وطلبوا منهم تناول قطعتين من ألواح البروتين بنكهة الشوكولاتة، مدعّمتين بـ 10 غرامات من الكولاجين يوميًا، مع كوب من الماء قبل الغداء والعشاء على مدى 12 أسبوعاً.

وأظهرت النتائج أن تناول هذه الألواح يومياً ساعد الأشخاص على خسارة الوزن خاصة حول محيط الخصر.

وفي التجارب على الحيوانات، لاحظ الباحثون أن الكولاجين قلل بشكل كبير من مستويات هرمون الغريلين، وهو هرمون يُحفز الشهية.

المصدر
 

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