تناول الفيتامين ب يقلل خطر الإصابة بالغلوكوما... هذا ما كشفته دراسة جديدة

يبدو أن الفيتامين ب، الموجود في الحبوب الكاملة والخضار الورقية الداكنة، كالكرنب والبروكلي، والبيض والأسماك ومنتجات الألبان، يُبطئ تطور مرض الغلوكوما التنكسي في العين.



ويُعاني آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة من الغلوكوما التي تؤدي إلى تراكم السوائل وزيادة الضغط على العصب البصري.



ويُصيب الغلوكوما في المقام الأول كبار السن ويُسبب عدم وضوح الرؤية والعمى، بحال تُرك من دون علاج.



وعادةً ما يُعالج الغلوكوما عن طريق خفض الضغط باستخدام قطرات العين أو الجراحة.



وأعطى الباحثون مكملات غذائية مكونة من فيتامينات ب6 وب9 وب12 للجرذان والفئران المصابة بالغلوكوما، الأمر الذي أدى إلى إبطاء تلف العصب البصري.



وقال الدكتور السويدي جيمس تريبل الذي أجرى الدراسة: "النتائج واعدة للغاية لدرجة أننا بدأنا تجربة سريرية، وقد بدأنا بالفعل في اختيار المرضى".