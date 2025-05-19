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"يطيل العمر"... نشاط ممتع قادر على تحسين صحتكم النفسية: إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-05-19 | 15:00
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"يطيل العمر"... نشاط ممتع قادر على تحسين صحتكم النفسية: إليكم التفاصيل
شرح العلماء أن حضور حفل موسيقي بشكل منتظم قد يزيد متوسط العمر المتوقع تسع سنوات، نظرًا لتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية.
وفي التفاصيل، أشارت دراسة أجرتها شركة O2 وخبير العلوم السلوكية باتريك فاغان من جامعة غولدسميث إلى أن مجرد 20 دقيقة من الاستمتاع بحفل موسيقي يمكن أن يحسّن الصحة النفسية بنسبة 21%.
وأظهرت أبحاث أخرى وجود علاقة قوية بين ارتفاع مستويات الصحة النفسية وطول العمر، مؤكدةً أن هناك صلة تجمع بين حضور الحفلات الموسيقية وإطالة العمر.
واستندت النتائج على اختبارات نفسية وفحوصات مُخصصة أُجريت خلال أنشطة صحية مُختلفة، مثل حضور الحفلات الموسيقية وممارسة اليوغا وغيرها.
وكشفت الأبحاث عن وجود صلة قوية بين الحضور المنتظم للحفلات الموسيقية وتحسين الرفاهية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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صحة وتغذية
العمر"...
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