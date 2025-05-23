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خفقان القلب... تعرفوا على أسباب وأعراض هذه الحالة الصحية الشائعة
صحة وتغذية
2025-05-23 | 15:10
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خفقان القلب... تعرفوا على أسباب وأعراض هذه الحالة الصحية الشائعة
يعتقد الكثيرون أن خفقان القلب يشير دائما إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة كالنوبة القلبية، لكن الأمر ليس صحيحًا بالضرورة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن خفقان القلب شائع جدا ولا يُشير عادةً إلى وجود أي مشكلة خطيرة ولكن طلب المساعدة الطبية يبقى ضروريا بحال استمر الشعور لفترة طويلة أو المعاناة من أعراض أخرى.
ويشمل خفقان القلب الأسباب التالية: ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، قلة النوم، التوتر والقلق، تناول الكحول والكافيين والنيكوتين والمخدرات.
وبشكل عام، لا يتطلب خفقان القلب علاجًا طبيًا ويٌفضّل تجنب التوتر أو المشروبات الكحولية لتجنب النوبات المستقبلية.
ومن الضروري زيارة الطبيب عند الشعور بألم في الصدر، صعوبة في التنفس والإصابة بالإغماء، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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