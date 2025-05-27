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علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!

صحة وتغذية
2025-05-27 | 10:07
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علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!
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علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!

إلى جانب خطر انتقال الجراثيم، أشارت دراسة جديدة إلى أن التقبيل قد يساهم في إصابة الأشخاص بالخرف.

وفي التفاصيل، درس باحثون من إيران كيفية تأثير انتقال اللعاب بين شخصين على الصحة النفسية.

وأظهرت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق لديهم مستويات مرتفعة من الكورتيزول في لعابهم والذي يؤثر على منطقة الحصين في الدماغ، والتي تلعب دورًا مهمًا في الذاكرة.

وفي الدراسة الجديدة، بحث العلماء في كيفية تأثير القبلة على تركيبة لعاب الشخص الآخر، وبالتالي زيادة مستويات الكورتيزول في الجسدين.

ولاختبار هذه النظرية، أجرى العلماء دراسة على 268 ثنائي متزوج بين شباط وتشرين الأول 2024.

وأشارت النتائج إلى أن أحد الزوجين ضمن كافة الثنائيات يعاني من الاكتئاب والقلق والأرق.

وفي بداية الزواج، قدّمت الثنائيات عينات من اللعاب كما أكمل المتطوعون الاستبيانات لقياس سلوكيات نومهم ومستويات قلقهم.

وبعد ستة أشهر، أكمل الفريق الاختبارات نفسها حيث أظهرت النتائج أن الأزواج "سجلوا درجات أعلى بكثير في الاكتئاب والقلق والأرق مقارنةً بقياساتهم الأساسية" بعد نصف عام.

ووُجد أن النساء تأثرن بهذه الظاهرة أكثر من الرجال، كما قال الباحثون إن لهذه النتائج "آثارًا مهمة" على وضع خطط علاجية للأرق والاكتئاب للمرضى في العلاقات.
 

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