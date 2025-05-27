"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!

يعد سرطان الكلى أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، إذ ينمو وينتشر في مختلف أنحاء الجسم بشكل سريع.

ومن جهته، كشف الرئيس التنفيذي لجمعية سرطان الكلى في المملكة المتحدة، مالكولم باكر عن الأعراض الرئيسية التي قد تنذر بالإصابة بسرطان الكلى، أبرزها وجود دم في البول.

وأضاف باكر أن الشعور بعدم الراحة في أسفل الظهر أو جوانب العمود الفقري أسفل الأضلاع، والمعروف باسم الخاصرة، قد يكون ناجماً عن سرطان الكلى.

ولفت باكر إلى أن الكتل التي تظهر فجأة في أسفل الظهر أو عند منطقة الخصر تعتبر أيضاً من بين العلامات التحذيرية للإصابة بسرطان الكلى، بالإضافة إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ وغير مبرر.

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