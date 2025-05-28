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لهذا السبب... الإصابات بسرطان الجلد تسجّل ارتفاعا ملحوظًا حول العالم

صحة وتغذية
2025-05-28 | 02:30
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لهذا السبب... الإصابات بسرطان الجلد تسجّل ارتفاعا ملحوظًا حول العالم
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لهذا السبب... الإصابات بسرطان الجلد تسجّل ارتفاعا ملحوظًا حول العالم

سجّلت الإصابات بسرطان الجلد الميلانيني ارتفاعًا ملحوظًا حول العالم وذلك بسبب التعرّض للأشعة فوق البنفسجية، وفق الدراسة التي أجراها باحثو الوكالة الدولية لبحوث السرطان.

وفي التفاصيل، اكتشف الباحثون أنه من بين نحو 332 ألف إصابة بسرطان الجلد الميلانيني في مختلف أنحاء العالم عام 2022، كانت 83% من الحالات ناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية، بحسب الدراسة المنشورة في المجلة الدولية للسرطان "IJC". 
 
وأشارت الوكالة الدولية لبحوث السرطان في بيان إلى أن نسبة الحالات المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية كانت أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء.

ولفتت الوكالة المتخصصة التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أنّ "العبء الذي يتسبب به الورم الميلانيني الجلدي يختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى في العالم، بسبب المستويات المختلفة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية وارتفاع خطر الإصابة به لدى السكان ذوي البشرة الفاتحة".

وكانت المناطق ذات المعدلات الأعلى من الإصابة بهذا النوع من السرطان: أستراليا ونيوزيلندا وشمال أوروبا وأميركا الشمالية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي حين كان الورم الميلانيني الجلدي "مرضا نادرا في الماضي"، فإن التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية خلال العقود الأخيرة لتسمير البشرة، والسفر إلى مناطق ذات إشعاعات عالية وغير ذلك من العوامل، تسببت بارتفاع حاد في حالات هذا المرض.

ومع ذلك، أكد المعد الرئيسي للدراسة أوليفر لانغسيليوس في بيان أنّ "معظم حالات الورم الميلانيني الجلدي يمكن الوقاية منها"، مشددا بشكل خاص على "الحاجة الملحة لتكثيف الجهود المتعلقة بالوقاية من الشمس".

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