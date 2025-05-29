هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية

يعود ذلك إلى غناها بمادة البيتا-كاروتين، وهي مضاد أكسدة يتحوّل داخل الجسم إلى فيتامين A.

ويُعدّ فيتامين A ضروري للحفاظ على صحة النظر، إذ يساهم في تكوين المستقبلات الضوئية داخل العين، كما يساعد في تجدد خلايا الجلد والحفاظ على نضارته. كما أن له دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.

وتُعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة السهلة الإضافة إلى النظام الغذائي، وتوفر فائدة غذائية عالية مقابل سعرات حرارية معتدلة. يُنصح بتناولها مشوية أو مطهوة على البخار للحفاظ على قيمتها الغذائية.

وبحسب وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، تحتوي حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم (حوالي 130 غرامًا) على أكثر من 1,000 ميكروغرام من الريتينول المكافئ (RAE) لفيتامين A، وهو ما يعادل تقريبًا 428% من الاحتياج اليومي.

فلا تترددوا في إضافتها إلى وجباتكم بانتظام، لصحّة أفضل ونظر أوضح وبشرة أكثر إشراقًا.