الرقم صادم... لا يمكن لجسم الإنسان استهلاك سوى هذه الكمية من النبيذ في السنة!

ادعى البروفيسور ديفيد نات، الباحث الرائد في مجال الأدوية في إمبريال كوليدج لندن أنه من الأفضل شرب كأس واحد من النبيذ فقط سنويًا.



وشرح نات أنه لا يمكن لجسم الإنسان استهلاك سوى كأس واحد من النبيذ كل 12 شهرًا لأنه "سام" للغاية.



وقال نات إن الكحول والتبغ مسؤولان بشكل كبير عن الوفيات حول العالم مقارنة بأي مخدر آخر.



وفي العقود الأخيرة، وجدت بعض الدراسات صلة بين الاستهلاك المعتدل للنبيذ الأحمر وتحسين صحة القلب لكن في عام ٢٠١٨، أكدت دراسة عالمية أن خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى نتيجة شرب الكحول يفوق أي حماية محتملة.