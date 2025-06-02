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للناجين من السرطان... التمارين الرياضية قد تخلص حياتكم: إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-06-02 | 09:43
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للناجين من السرطان... التمارين الرياضية قد تخلص حياتكم: إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة بحثية رائدة أن ممارسة الرياضة قد تكون "أفضل من الأدوية" في الحد من خطر عودة السرطان بعد العلاج.
وفي التفاصيل، وجدت تجربة عالمية رائدة أن إعطاء المرضى "وصفة رياضية" بدعم من مدرب شخصي عزز بشكل كبير فرص نجاتهم.
وانخفضت احتمالية الوفاة بنسبة 37% لدى الأشخاص المصابين بأكثر أنواع سرطان الأمعاء شيوعًا والذين انضموا إلى البرنامج خلال ثماني سنوات.
وتم إعلان النتائج في أكبر مؤتمر عالمي للسرطان في نهاية هذا الأسبوع، ما أثار دعوات لأنظمة الرعاية الصحية لدعم المرضى المتعافين بشكل أفضل لتغيير أنماط حياتهم.
وقال الدكتور ستيفن بوث إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ممارسة الرياضة ستحقق الفوائد نفسها للمرضى المصابين بأنواع أخرى من سرطان الأمعاء.
ومع ذلك، كشف البحث أيضًا وجود صلة بين التمارين الرياضية وانخفاض معدلات الإصابة بأورام الثدي والبروستاتا الجديدة.
وأشارت النتائج إلى أن اتباع خطوات مُركزة في ممارسة الرياضة، من المشي إلى التمارين الرياضية، قد يُعزز قدرة الجسم على منع عودة السرطان بعد العلاج، ويُساعد في إنقاذ المزيد من الأرواح.
المصدر
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