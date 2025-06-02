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أطعمة شائعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

صحة وتغذية
2025-06-02 | 13:30
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أطعمة شائعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
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أطعمة شائعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول الخبز الأبيض المُغلّف بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بأكثر من الثلث.

ووجد باحثون أميركيون أن تناول اللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد، والنقانق، والمشروبات السكرية، والكربوهيدرات المكررة مثل المعكرونة البيضاء أو الخبز بكثرة يزيد أيضاً من خطر الوفاة بالسرطان.

ووجدت الدراسة أن مرضى سرطان القولون الذين تناولوا أطعمة مُسببة للالتهابات أكثر من 80 في المئة من المتطوعين في الدراسة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 36 في المئة مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا كميات قليلة جدًا.

وعند أخذ التمارين الرياضية في عين الاعتبار، انخفض خطر الوفاة بنسبة 63 في المئة لدى من يتبعون الأنظمة الغذائية المُسببة للالتهابات ويحافظون على أعلى مستويات النشاط البدني.

وقالت جولي غرالو، رئيسة الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO) وكبيرة أخصائيي السرطان، إن النتائج تشير إلى "ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل أساسي لتقليل خطر الوفاة".

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