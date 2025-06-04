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نظام غذائي شائع يقلل خطر الإصابة بالخرف... هذا ما أكده العلماء!
صحة وتغذية
2025-06-04 | 06:48
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نظام غذائي شائع يقلل خطر الإصابة بالخرف... هذا ما أكده العلماء!
وجد علماء أميركيون أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية الخضراء، والتوت، والمكسرات، وزيت الزيتون، والأسماك، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25 في المئة.
ويعرف هذا النظام الغذائي باسم "مايند" (Mind)، وهو اختصار لعبارة "حمية داش المتوسطية لتأخير التنكس العصبي"، ويجمع بين السمات الرئيسية للنظام الغذائي المتوسطي والانخفاض الكبير في تناول الملح للمساعدة على التحكم في ضغط الدم.
وقام العلماء بتحليل الأنماط الغذائية لأكثر من 90 ألف شخص على مدى عقد من الزمان، ووجدوا أن أولئك الذين التزموا بحمية "مايند" شهدوا انخفاضاً في خطر الإصابة بالخرف بمقدار الربع، بغض النظر عن عمرهم.
وصرحت الدكتورة سونغ يي بارك، خبيرة التغذية من جامعة هاواي والمؤلفة الرئيسية للبحث، بأن النتائج أظهرت أهمية اتباع نظام غذائي صحي بهدف الوقاية من الخرف.
وأضافت: "قد تمنع الأنماط الغذائية الصحية في منتصف العمر وأواخره الإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به".
المصدر
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صحة وتغذية
غذائي
الإصابة
بالخرف...
العلماء!
أطعمة شائعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
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