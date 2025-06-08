بين قلة النوم وفقدان السمع صلة غير متوقعة... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

وجدت دراسة جديدة أن الاستمتاع بالنوم لساعات طويلة بانتظام خلال عطلات نهاية الأسبوع قد يجعل الأشخاص أقل عرضة للإصابة بفقدان السمع.



وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها خبراء في جامعة تشونغنام الوطنية في كوريا الجنوبية أن الأشخاص الذين استمتعوا بالنوم لساعات طويلة بانتظام خلال عطلات نهاية الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان سمع خفيف بنسبة 42%، وأقل عرضة للإصابة بفقدان سمع متوسط بنسبة 21%.



وبدا أن الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين الأربعين والخمسين كانوا الأكثر استفادة لكن النوم لساعات طويلة لم يُساهم في الحفاظ على سمع من تزيد أعمارهم عن 65 سنة.



وقال العلماء إن ساعة إضافية من الراحة قد تحافظ على الوصلات العصبية في الدماغ، وهي ضرورية للسمع الجيد.



ومن المعروف أن قلة النوم تُسبب التهابًا قد يُلحق الضرر بقوقعة الأذن وهي بنية حلزونية الشكل داخل الأذن تُحوّل الأصوات إلى إشارات كهربائية للدماغ.