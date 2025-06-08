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دراسة مفاجئة... الزبدة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
صحة وتغذية
2025-06-08 | 10:47
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دراسة مفاجئة... الزبدة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
وجد الباحثون أن تناول 5 غرامات على الأقل يوميًا أو ما يقارب ملعقة صغيرة من الزبدة قد يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تساهم الزبدة في ارتفاع مستويات الكوليسترول "الجيد" في الدم، وتخفض مستويات الدهون الضارة المسؤولة عن انسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتعارضت هذه النتائج، التي أجراها باحثو جامعة بوسطن في الولايات المتحدة، مع عقود من الأبحاث التي أظهرت أن الدهون المشبعة، مثل الزبدة، تسبّب أمراض القلب.
وفي الوقت نفسه، ضاعف السمن النباتي الشائع، الذي تم طرحه كبديل "صحي" للزبدة، خطر الإصابة بمرض السكري بأكثر من 40%، وأمراض القلب بنسبة 30%.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 5 غرامات من الزبدة أو أكثر يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 31% مقارنةً بمن لم يتناولها على الإطلاق.
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