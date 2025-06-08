للاستمتاع بصحة جيدة... إليكم نوع الخبز الذي يجب تناوله يوميًّا

كشف خبير التغذية، البروفيسور تيم سبيكتور، عن نوع الخبز الذي يتناوله يوميًا من أجل الاستمتاع بصحة جيدة.



وفي مقال له، نصح البروفيسور سبيكتور الأشخاص بالبحث عن أرغفة خبز غنية بالألياف، قليلة المكونات، خالية من الإضافات وبنسب سكر منخفضة.



وقال سبيكتور إنه يجب على الأشخاص إلقاء نظرة على قائمة المكونات الموجودة والبحث عن نسبة عالية من الألياف في الخبز حيث يُفضل أن تبلغ أكثر من 6-10% وعليه أن يحتوي على أقل قدر ممكن من السكر.



وأضاف البروفيسور سبيكتور أن أرغفة الخبز المصنوعة من دقيق الحنطة والحبوب الكاملة مثل دقيق القمح الكامل تُعتبر الأفضل.