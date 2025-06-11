الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لا علاقة لها بالذاكرة"... علامات مبكرة وغير معروفة تنذر بالإصابة بالخرف

صحة وتغذية
2025-06-11 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لا علاقة لها بالذاكرة&quot;... علامات مبكرة وغير معروفة تنذر بالإصابة بالخرف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"لا علاقة لها بالذاكرة"... علامات مبكرة وغير معروفة تنذر بالإصابة بالخرف

حذّر خبراء من أن التغيرات في البصر والسمع والتذوق واللمس والتوازن تُعدّ من علامات الخرف غير المعروفة، والتي قد تظهر قبل سنوات من ظهور الأعراض الأكثر شيوعًا.

وفي التفاصيل، أشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يُعطي أملًا في إمكانية استخدام التغيرات الحسية كعلامة تحذير مُبكرة.

ودعا الخبراء إلى إدراج هذه التغييرات في اختبارات تشخيص الخرف القياسية، والتي تُركز بشكل رئيسي على تسجيل صعوبات الذاكرة.

وضم الفريق ثلاثة خبراء، البروفيسورة أندريا تيلز من جامعة سوانسي، الدكتورة إيما ريتشاردز من الصحة العامة في ويلز والبروفيسور يان كريملاشيك من جامعة تشارلز في براغ.

وأوضحت البروفيسورة كريملاشيك: "إن توسيع نطاق التشخيص ليتجاوز اختبارات الذاكرة زاد من إمكانية تشخيص الخرف في المراحل ما قبل السريرية، حيث تكون العلاجات والتعديلات الحياتية أكثر فعالية".

وأضافت الدكتورة ريتشاردز: "يُبلغ العديد من المرضى عن معاناتهم من هذه التغيرات الحسية قبل سنوات من تشخيصهم، ولكن قد يتم تجاهل هذه الأعراض خلال التقييمات المعرفية القياسية".

كما أن فهم هذه المشكلات ومعالجتها، وتقديم الدعم في وقت مبكر يُمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي الحيوي الذي يحتاجه المرضى في وقت قد يكون مُربكًا ومُقلقًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم التغيرات في حواس الشخص يُمكن أن يُساعد الطبيب في تشخيص الخرف.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

علاقة

بالذاكرة"...

علامات

مبكرة

معروفة

بالإصابة

بالخرف

للحفاظ على الخس طازجاً لوقت أطول... اتبعوا هذه الحيلة البسيطة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-05-27

"أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً"... 4 علامات تنذر بإصابتكم بسرطان الكلى: احذروا منها!

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-07

"سيدة الجبل": المؤشرات الدولية والإقليمية تنذر بتصعيد لا يستطيع لبنان تحمل تبعاته

LBCI
اقتصاد
2025-05-30

"الطاقة": لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-05

دراسة: النشاط البدني في منتصف العمر يحمي من الإصابة بالخرف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-06-10

للحفاظ على الخس طازجاً لوقت أطول... اتبعوا هذه الحيلة البسيطة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-08

للاستمتاع بصحة جيدة... إليكم نوع الخبز الذي يجب تناوله يوميًّا

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-08

"تتجاهلها النساء عادة"... أعراض خطيرة تشير إلى الإصابة بسرطان الرحم

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-08

دراسة مفاجئة... الزبدة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

الحجار زار المديرية العامة لقوى الأمن مهنئًا بعيد المؤسسة: المرحلة المقبلة تتطلب تفعيلًا للخطة الأمنية

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-10

صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش

LBCI
صحف اليوم
00:16

لودريان: الإصلاحات مدخل لإعادة الإعمار (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
05:14

حيدر: سنؤمن زيادة المداخيل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأملاك البحرية والنهرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بطلب من المعارضة... الكنيست الإسرائيلي يجري اليوم تصويتًا أوليًا لحل نفسه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لودريان يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:06

تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار

LBCI
أخبار لبنان
05:14

حيدر: سنؤمن زيادة المداخيل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأملاك البحرية والنهرية

LBCI
أخبار دولية
04:18

طهران تهدد بضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع عسكري

LBCI
أخبار دولية
23:53

ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مرة أخرى... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب السيدات إلى صربيا... تحضيرًا لبطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عمل وزارة الزراعة في ١٠٠ يوم… أفعال لا وعود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
11:43

الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر

LBCI
أمن وقضاء
23:49

الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية

LBCI
حال الطقس
01:55

طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:09

الاتحاد الأوروبي يوضح إدراج لبنان على قائمة الدول عالية المخاطر: القرار مرتبط بـFATF ولا علاقة له بأداء الحكومة

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش يكشف في هذه الأثناء على مبنى مدمر سابقا في منطقة السان تيريز في الضاحية بعد طلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار

LBCI
صحف اليوم
00:45

السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
خبر عاجل
10:42

معلومات للـLBCI: توقيف الوزير السابق للاقتصاد اأمين سلام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على اشارة مدعي عام التمييز جمال الحجار وذلك على خلفية التحقيق معه في الاخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 11-6-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More