اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!

اكتشف علماء من فرنسا وأميركا اختباراً قد يُساعد في التنبؤ بعمر الأشخاص البيولوجي.

وبحسب العلماء، يمكن لاختبار دم بسيط قياس القدرة الذاتية من خلال مراقبة أنماط مثيلة الحمض النووي، وهي علامات كيميائية تُنظم نشاط الجينات في الجسم لتقدير العمر البيولوجي للشخص.

وفي دراسة استمرت 10 سنوات، وضع العلماء درجات القدرة الذاتية للأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة بناءً على خمسة عوامل خطر مرتبطة بالعمر وهي الإدراك، والحركة، والبصر والسمع، والحيوية، والصحة العقلية.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في القدرة الذاتية عاشوا 5.5 سنوات أطول في المتوسط.

ومن جهة أخرى، ارتبط انخفاض مؤشر القدرة الذاتية بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

و درس العلماء أيضاً العلاقة بين النظام الغذائي والشيخوخة البيولوجية، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل، وقلّصوا من تناولهم للسكر، حققوا درجات أعلى في مؤشر كتلة الجسم.

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