إلى عشّاق الموز... حيلة بسيطة تساعدكم على الحفاظ على هذه الفاكهة لوقت أطول!

يعرف الموز بقصر مدة صلاحيته إذ ينضج بسرعة كبيرة ولا يدوم سوى بضعة أيام أحياناً بسبب تخزينه بطريقة خاطئة.وللحفاظ على هذه الفاكهة لوقت أطول، نصحت ميمي مورلي، كبيرة مطوري الوصفات في هيلو فريش، قائلةً: "وضع الموز في بيئة باردة بعد وصوله إلى درجة النضج المطلوبة يُطيل مدة صلاحيته".وأضافت مورلي: "بينما يستمر لون القشرة في التحول إلى البني، يبقى لب الموز كما هو، مما يُطيل مدة صلاحيته لمدة تصل إلى أسبوع".ونصحت مورلي الأشخاص الراغبين بالحفاظ على لون قشرة الموز بتخزينه على سطح منضدة، ولفّ العنقود بغلاف بلاستيكي لإبطاء عملية النضج.