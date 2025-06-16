طبيبة تكشف معلومات صادمة: هكذا يساهم الاكتئاب في مفاقمة آلام الظهر المزمنة!

تُعدّ آلام الظهر صعبة العلاج بشكل كبير بالرغم من شيوعها إذ "قد يكون سببها عوامل متداخلة متعددة لا يمكن دائمًا رؤيتها بالفحص".وتشمل بعض الأسباب الشائعة لآلام الظهر إجهاد العضلات، والانزلاق الغضروفي، والالتواءات، والتهاب المفاصل، وسوء وضعية الجسم، والسمنة، وقلة التمارين الرياضية، وحتى التوتر.وبحسب اختصاصية الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الدكتورة باتريشيا تشنغ، فإن أحد أكثر أسباب آلام الظهر المزمنة التي يتم تجاهلها هي الاكتئاب.وتابعت تشنغ: "الاكتئاب يفاقم الألم"، مضيفةً: "تُظهر الدراسات أن النواقل العصبية التي تلعب دورًا في الاكتئاب والقلق تُؤثر أيضًا على طريقة تعاملنا مع الألم، لذا فإن تناول مضادات الاكتئاب قد يُخفف من رد فعل الجهاز العصبي المُفرط تجاه الألم".وأوصت تشنغ بممارسة الرياضة بشكل منتظم وغير شاق، مشددةً على أهمية الحفاظ على وضعية جلوس جيدة في المكتب أثناء العمل والنهوض مرة كل ساعة للتحرك لتجنب الضغط على أقراص العمود الفقري.