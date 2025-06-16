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صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

صحة وتغذية
2025-06-16 | 09:00
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صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
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صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

وجدت دراسة جديدة أن بعض الأدوية الشائعة المستخدمة لتحسين الحالة المزاجية قد تكون فعالة أيضًا في مكافحة السرطان.

وصرّحت الدكتورة ليلي يانغ، عضو مركز إيلي وإيديث برود للطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، في بيان صحفي: "تُستخدم هذه الأدوية على نطاق واسع وآمن لعلاج الاكتئاب منذ عقود، لذا فإن إعادة استخدامها لعلاج السرطان أسهل بكثير من تطوير علاج جديد كليًا".

ووجدت يانغ وفريقها أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، وهي أدوية مثل بروزاك وسيليكسا يمكن أن تساعد الخلايا التائية على مكافحة الأورام بكفاءة أكبر.

وفي الاختبارات المعملية التي أجريت على نماذج أورام الفئران والبشر والتي شملت سرطان الجلد، وسرطان الثدي، والبروستات، والقولون، والمثانة، قلّصت مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية الأورام بنسبة تزيد عن 50 في المئة.
وقالت يانغ: "جعلت مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية الخلايا التائية القاتلة أكثر نشاطًا في بيئة الورم القمعية من خلال زيادة وصولها إلى إشارات السيروتونين، مما أعاد تنشيطها لمحاربة الخلايا السرطانية والقضاء عليها".

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