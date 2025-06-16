الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة يابانية تكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد... إليكم التفاصيل!

صحة وتغذية
2025-06-16 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة يابانية تكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد... إليكم التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة يابانية تكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد... إليكم التفاصيل!

تمكن باحثون  في جامعةِ كوبي في اليابان من الكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد.

ووجد الباحثون أنَّ العديد من الطفراتِ المرتبطةِ بالتوحد تُعطِّل نظام "الصيانة" الطبيعيَّ في الدماغ، وهو العملية الداخلية التي تُخلِّص خلايا الدماغ من الفضلات والموادِ التالفة، مما يسمح لخلايا الدماغ بالعمل.

وبحسب الدراسة، قد يساعد هذا الخلل في تفسير بعض السمات الأساسية للتوحد، بما في ذلك صعوبات التعلُّم واللغة والتفاعل الاجتماعي.

ولحل هذه المشكلة، أنشأ فريق كوبي مكتبة تضم 63 سلالة من الخلايا المصممة خصيصًا، وهي مجموعات من الخلايا المزروعة في المختبر والتي تكون متطابقة وراثيًا، مما يسمح للباحثين بإجراء تجارب متسقة.

وأُنتجت هذه الخلايا باستخدام خلايا جذعية جنينية مأخوذة من أجنة فئران في مراحلها المبكرة، وتتميز بقدرتها الفريدة على التطور إلى أي نوع من أنسجة الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ.

واستخدم الباحثون تقنية كريسبر لإدخال الطفرات، وهي تقنية لتحرير الجينات تسمح بإجراء تغييرات دقيقة على الحمض النووي.

وتمكّن الباحثون من زراعة أنواع مختلفة من أنسجة الدماغ باستخدام الخلايا المعدلة، وحتى إنتاج فئران بالغة تحمل نفس الطفرات، مما منحهم وسيلة فعّالة لدراسة كيفية تأثير التغيرات الجينية على بنية الدماغ وسلوكه مع مرور الوقت.

وأظهرت النتائج أن نظام التخلص من الفضلات في الدماغ الموجود في العديد من الطفرات لم يكن يعمل بشكل صحيح.

وأمل الباحثون أن يتمكن العلماء من تحديد أهداف جديدة للأدوية المعالجة للتوحد في المستقبل من خلال هذه الطفرات وتطوير علاجات مصممة خصيصًا للملف الجيني الفريد لكل شخص.

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

يابانية

الخلل

الوراثي

المرتبط

بالإصابة

بالتوحد...

إليكم

التفاصيل!

LBCI التالي
إلى عشّاق الموز... حيلة بسيطة تساعدكم على الحفاظ على هذه الفاكهة لوقت أطول!
اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-04-15

دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-12

دراسة صادمة تكشف: وزنك في هذا العمر يعتبر مؤشرا حاسما لاحتمال إصابتك بالسمنة مدى الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08

الجيش اللبناني يكشف مجددًا على موقع في المريجة – الليلكي بعد تهديد إسرائيلي..اليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-14

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الإفراط في العمل على صحة الدماغ!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:00

صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

LBCI
صحة وتغذية
08:00

طبيبة تكشف معلومات صادمة: هكذا يساهم الاكتئاب في مفاقمة آلام الظهر المزمنة!

LBCI
صحة وتغذية
06:30

إلى عشّاق الموز... حيلة بسيطة تساعدكم على الحفاظ على هذه الفاكهة لوقت أطول!

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-14

اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

العراق بين إيران وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لبنانيون يعودون الى أحضان الوطن... وآخرون ينتظرون في مطارات العالم

LBCI
آخر الأخبار
13:39

رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن أنه استهدف طائرة إيرانية إف-14 في مطار طهران اليوم

LBCI
خبر عاجل
05:47

بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

أوروبا... نحو الاستقلال التكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

دائما في كسروان... جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع يوم الثلاثاء نحو كفرحباب ساحل علما وادما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بعد فتح الـLBCI لملف التلوث في عيون السمك... وزارة الطاقة بصدد اطلاق مناقصة لتنظيف البحيرة والعين على سرعتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رؤية اعادة النازحين اقرت في الحكومة وتنتظر الاجراءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الصراع الإسرائيلي - الإيراني يتخذ أشكالاً أكثر حدة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لبنانيون يعودون الى أحضان الوطن... وآخرون ينتظرون في مطارات العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ميشال غندور للـLBCI: محاولات إسرائيلية لجرّ الولايات المتحدة الى الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

العراق بين إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:47

بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية

LBCI
خبر عاجل
10:30

مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
05:20

مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية

LBCI
أخبار لبنان
12:50

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
خبر عاجل
15:42

الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية

LBCI
خبر عاجل
22:28

وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة

LBCI
خبر عاجل
22:22

أمبري البريطانية للأمن البحريّ: القوات الإيرانية شنت هجومًا بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا في إسرائيل

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف المحلية ١٦-٦-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More