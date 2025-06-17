تستخدم لإزالة التجاعيد وتنعيم الوجه... مادة هلامية شائعة قد تساعد على معالجة جفاف الفم المزمن!

وجد العلماء أن حمض الهيالورونيك الاصطناعي قد يساعد على معالجة مشكلة جفاف الفم المزمن.ويُعرف حمض الهيالورونيك أنه مادة لزجة موجودة طبيعيًا في الجسم، تساعد على تليين المفاصل، والحفاظ على رطوبة البشرة، ومنع جفاف العينين.وأصبحت النسخ المُصنّعة من هذه المادة الهلامية في السنوات الأخيرة علاجًا تجميليًا شائعًا بين الراغبين في الحصول على بشرة أكثر شبابًا، حيث يجعلها تبدو ممتلئة ويزيل الخطوط البيضاء غير المرغوب فيها.وأخذ العلماء في جامعة ماكجيل في كندا عددًا صغيرًا من الخلايا الأسينية البشرية التي تُنتج اللعاب ووضعوها في هلام حمض الهيالورونيك في طبق "بتري" (Petri)، وهو وعاء أسطواني مسطح القاع يستخدم في المختبرات لزراعة الخلايا والكائنات الحية الدقيقة.و في غضون أسبوع، بدأت الخلايا بالتشكل في مجموعات مستديرة كبيرة تُحاكي مظهر الغدد اللعابية البشرية، وبقيت نشطة حتى بعد أسبوعين أيضاً وأنتجت إنزيم ألفا أميليز الهضمي، وهو مهم لتحفيز إنتاج اللعاب.وقال سيمون تران، أستاذ طب الأسنان بجامعة ماكجيل: "تُظهر هذه الدراسة أنه من خلال الضبط الدقيق لتركيبة هلام حمض الهيالورونيك، يُمكننا محاكاة البيئة الطبيعية لخلايا أسينار اللعاب بدقة".وأكد تران أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حقنة واحدة من الحمض كافية، أو ما إذا كانت العلاجات المتكررة ضرورية للحفاظ على إنتاج لعاب صحي.