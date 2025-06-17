الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تستخدم لإزالة التجاعيد وتنعيم الوجه... مادة هلامية شائعة قد تساعد على معالجة جفاف الفم المزمن!
صحة وتغذية
2025-06-17 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تستخدم لإزالة التجاعيد وتنعيم الوجه... مادة هلامية شائعة قد تساعد على معالجة جفاف الفم المزمن!
وجد العلماء أن حمض الهيالورونيك الاصطناعي قد يساعد على معالجة مشكلة جفاف الفم المزمن.
ويُعرف حمض الهيالورونيك أنه مادة لزجة موجودة طبيعيًا في الجسم، تساعد على تليين المفاصل، والحفاظ على رطوبة البشرة، ومنع جفاف العينين.
وأصبحت النسخ المُصنّعة من هذه المادة الهلامية في السنوات الأخيرة علاجًا تجميليًا شائعًا بين الراغبين في الحصول على بشرة أكثر شبابًا، حيث يجعلها تبدو ممتلئة ويزيل الخطوط البيضاء غير المرغوب فيها.
وأخذ العلماء في جامعة ماكجيل في كندا عددًا صغيرًا من الخلايا الأسينية البشرية التي تُنتج اللعاب ووضعوها في هلام حمض الهيالورونيك في طبق "بتري" (Petri)، وهو وعاء أسطواني مسطح القاع يستخدم في المختبرات لزراعة الخلايا والكائنات الحية الدقيقة.
و في غضون أسبوع، بدأت الخلايا بالتشكل في مجموعات مستديرة كبيرة تُحاكي مظهر الغدد اللعابية البشرية، وبقيت نشطة حتى بعد أسبوعين أيضاً وأنتجت إنزيم ألفا أميليز الهضمي، وهو مهم لتحفيز إنتاج اللعاب.
وقال سيمون تران، أستاذ طب الأسنان بجامعة ماكجيل: "تُظهر هذه الدراسة أنه من خلال الضبط الدقيق لتركيبة هلام حمض الهيالورونيك، يُمكننا محاكاة البيئة الطبيعية لخلايا أسينار اللعاب بدقة".
وأكد تران أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حقنة واحدة من الحمض كافية، أو ما إذا كانت العلاجات المتكررة ضرورية للحفاظ على إنتاج لعاب صحي.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
لإزالة
التجاعيد
وتنعيم
الوجه...
هلامية
شائعة
تساعد
معالجة
المزمن!
دراسة يابانية تكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد... إليكم التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-10
طبيبة تحذر: "عادة ليلية شائعة قد تدمّر صحتك النفسية والجسدية!" (فيديو)
صحة وتغذية
2025-04-10
طبيبة تحذر: "عادة ليلية شائعة قد تدمّر صحتك النفسية والجسدية!" (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-06-11
الكرملين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران
أخبار دولية
2025-06-11
الكرملين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران
0
آخر الأخبار
2025-06-11
الكرملين: يمكن لروسيا المساعدة في إزالة المواد النووية من إيران إذا اتفق الجانبان على ضرورة ذلك
آخر الأخبار
2025-06-11
الكرملين: يمكن لروسيا المساعدة في إزالة المواد النووية من إيران إذا اتفق الجانبان على ضرورة ذلك
0
أخبار دولية
2025-06-11
روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران
أخبار دولية
2025-06-11
روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-06-16
دراسة يابانية تكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-06-16
دراسة يابانية تكشف عن الخلل الوراثي المرتبط بالإصابة بالتوحد... إليكم التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2025-06-16
صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2025-06-16
صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
0
صحة وتغذية
2025-06-16
طبيبة تكشف معلومات صادمة: هكذا يساهم الاكتئاب في مفاقمة آلام الظهر المزمنة!
صحة وتغذية
2025-06-16
طبيبة تكشف معلومات صادمة: هكذا يساهم الاكتئاب في مفاقمة آلام الظهر المزمنة!
0
صحة وتغذية
2025-06-16
إلى عشّاق الموز... حيلة بسيطة تساعدكم على الحفاظ على هذه الفاكهة لوقت أطول!
صحة وتغذية
2025-06-16
إلى عشّاق الموز... حيلة بسيطة تساعدكم على الحفاظ على هذه الفاكهة لوقت أطول!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:40
طقس مستقر ورطوبة مرتفعة اليوم...
حال الطقس
01:40
طقس مستقر ورطوبة مرتفعة اليوم...
0
خبر عاجل
2025-06-15
الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية
خبر عاجل
2025-06-15
الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية
0
أخبار دولية
16:58
ترامب عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران
أخبار دولية
16:58
ترامب عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران
0
خبر عاجل
05:26
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مركزا للموساد في تل أبيب
خبر عاجل
05:26
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مركزا للموساد في تل أبيب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:41
ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...
أخبار لبنان
14:41
ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا
0
أخبار لبنان
13:28
السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران
أخبار لبنان
13:28
السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن
0
أخبار لبنان
13:25
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
13:25
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
23:10
اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
أخبار دولية
23:10
اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
4
خبر عاجل
02:41
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
خبر عاجل
02:41
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
5
أخبار لبنان
01:45
رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...
أخبار لبنان
01:45
رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...
6
خبر عاجل
03:51
انتخاب رئيس بلدية لبعا بسام رومانوس رئيسا لاتحاد بلديات جزين بـ١٤ صوتا مقابل ١٣ صوتا لرئيس بلدية جزين دافيد الحلو
خبر عاجل
03:51
انتخاب رئيس بلدية لبعا بسام رومانوس رئيسا لاتحاد بلديات جزين بـ١٤ صوتا مقابل ١٣ صوتا لرئيس بلدية جزين دافيد الحلو
7
فنّ
05:10
مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)
فنّ
05:10
مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 17-06-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 17-06-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More