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تحذير صحي خلال موجة الحرّ: تجنّبوا شرب عصير البرتقال!

صحة وتغذية
2025-06-20 | 10:49
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تحذير صحي خلال موجة الحرّ: تجنّبوا شرب عصير البرتقال!
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تحذير صحي خلال موجة الحرّ: تجنّبوا شرب عصير البرتقال!

تشهد المملكة المتحدة موجة حر شديدة، حيث يُتوقّع أن تسجّل البلاد أعلى درجات حرارة لهذا العام حتى الآن، مع وصول الحرارة إلى 32  درجة مئوية في بعض المناطق، وارتفاعها لاحقًا إلى33  درجة مئوية في الأيام المقبلة.

وفي ظلّ الطقس الحار، قد يلجأ البعض إلى المشروبات الباردة المنعشة، إلا أن وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) وجّهت تحذيراً واضحاً من تناول عصير البرتقال والعصائر الطبيعية والمشروبات السكرية أثناء موجة الحر.

وأوضحت الوكالة أن: "عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى جفاف الجسم بدلاً من ترطيبه."

ونصحت الوكالة البريطانيين بالتقليل من شرب العصائر والمشروبات السكرية واستبدالها بالماء أو الحليب منخفض الدسم.

ويُعد الجفاف أحد المخاطر الأساسية خلال فترات الطقس الحار، ويحدث عندما يفقد الجسم كمية من السوائل. وإذا لم يُعالج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل ضربة الشمس، فشل كلوي، أو حتى تلف في الدماغ.

ولتفادي الجفاف، شدد الخبراء على أهمية شرب السوائل بانتظام طوال اليوم، خاصةً للأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية.

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