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من اللون إلى الشكل والبقع... علامات على لسانك لا يجب تجاهلها وهذا ما تكشفه

صحة وتغذية
2025-06-22 | 15:16
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من اللون إلى الشكل والبقع... علامات على لسانك لا يجب تجاهلها وهذا ما تكشفه
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من اللون إلى الشكل والبقع... علامات على لسانك لا يجب تجاهلها وهذا ما تكشفه

هو العضو العضلي الذي نستخدمه يوميًا في الكلام والبلع والتذوّق، لكن اللسان يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا مهمًا على صحتنا ويوفر أدلة على ما يحدث داخل أجسامنا، بحسب ما يؤكده الخبراء.

تغير لون أو ملمس أو طلاء أو شكل اللسان قد يشير إلى حالات صحية مختلفة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ومراقبة اللسان بانتظام يمكن أن تساعدنا في اكتشاف مشاكل صحية قد لا نكون على دراية بها.

وأكدت سارة راماج، المديرة الطبية في Bupa، أن "اللسان السليم يكون لونه وردي وسطحه خشن قليلاً، والسبب في هذا الملمس هو وجود نتوءات صغيرة تُعرف بالحليمات، وأي تغير في مظهر اللسان قد يكون إشارة إلى وجود مشكلة صحية أو حاجة لتحسين نظافتك الفموية."

بقع حمراء أو بيضاء
وتحذّر راماج من أن البقع أو الكتل أو النقاط غير الطبيعية قد تكون علامة على سرطان الفم، والبقع الحمراء قد تشير إلى حالة تُدعى إريثروبلاكية (erythroplakia).

أما البقع البيضاء أو الرمادية فقد تكون لوكوبلاكية (leukoplakia)، والتي قد تتحول إلى السرطان إذا تُركت من دون علاج.

وأضافت أن طبيب الأسنان عادةً ما يبحث عن هذه العلامات أثناء الفحص الدوري.

بقع بيضاء (آفات)
وأوضحت راماج أن البقع البيضاء الكريمية أو الآفات على اللسان قد تشير إلى عدوى فطرية مثل القلاع الفموي (oral thrush).

وغالبًا ما تكون هذه الحالة غير خطيرة، لكنها قد تنتشر داخل الفم وتسبب طعمًا غير محببًا أو ألماً أو صعوبة في الأكل والشرب.

ألوان مختلفة
بدورها، أشارت الدكتورة ليزلي أنطوني، طبيبة أسنان من مونتانا الى أن "اللسان الأحمر قد يشير إلى حرارة داخلية في الجسم مثل الحمى أو خلل هرموني"، واللسان الأرجواني المحمر قد يدل على التهاب أو عدوى داخل الجسم.

أما اللسان الوردي الفاتح فقد يكون علامة على نقص فيتامينات أو ضعف في المناعة أو نقص في الطاقة، بحسب أنطوني.

الطلاء على اللسان
وشرحت د. أنطوني أن الطلاء السميك على اللسان قد يعكس مشاكل في الجهاز الهضمي، وأوضحت أن الطلاء الأصفر يدل على وجود عدوى، والطلاء الرمادي أو الأسود يشير إلى خلل مزمن في الجهاز الهضمي أو "مشكلة صحية خطيرة في الجسم".

أما الطلاء الأبيض السميك فقد يشير إلى ضعف الدورة الدموية في الأطراف أو عدوى فطرية.

الشكل
وأوضحت الدكتورة أن اللسان المنتفخ مع حواف متعرجة أو عليها علامات أسنان قد يعني سوء امتصاص المغذيات، واللسان الرقيق جدًا قد يشير إلى الجفاف.

اللسان الجغرافي
وعندما يظهر نمط يشبه الخريطة على سطح اللسان – يتضمن بقعًا طبيعية وأخرى حمراء ناعمة – يكون السبب عادةً تجدد سطح اللسان بطريقة غير مكتملة، وقد يترك هذا نمطًا يبدو كخدش أحمر، لكنه غير ضار في العادة.

ونصح الخبراء بفحص اللسان في المرآة بشكل دوري، وملاحظة اللون والملمس والنتوءات والطلاء، ويُفضّل القيام بذلك قبل تنظيف الأسنان للحصول على صورة أوضح.
 
 

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