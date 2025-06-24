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دراسة جديدة تكشف: تناول هذا الدواء الشائع يوميا قد يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء
صحة وتغذية
2025-06-24 | 06:38
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دراسة جديدة تكشف: تناول هذا الدواء الشائع يوميا قد يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء
أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول الأسبرين يوميًا قد يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وجدت دراسة بريطانية واسعة النطاق أن جرعة صغيرة من هذا الدواء الذي يُتناول من دون وصفة طبية قد تُقلل من احتمالية الإصابة بالمرض إلى النصف، ما يوفر حماية بآثار جانبية أقل مما كان يُعتقد سابقًا.
وتُعد هذه النتائج مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين بمتلازمة لينش، وهي حالة وراثية. وهي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء وأنواع أخرى من السرطان مدى الحياة.
وفي حين أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) توصي بالفعل بالأسبرين للمصابين بهذه الحالة، إلا أن حوالي ربعهم فقط يتناولونه حاليًا، غالبًا بسبب المخاوف من آثاره الجانبية مثل عسر الهضم والقرحة ومشاكل الكلى.
وجد باحثون، بقيادة البروفيسور جون بيرن من جامعة نيوكاسل وبتمويل من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن جرعة يومية منخفضة تتراوح بين 75 و100 ملغ ، كانت بنفس فعالية جرعة 600 ملغ المستخدمة في الدراسات السابقة.
وقال بيرن: "نحن الآن نتعاون مع الجهات التنظيمية لتغيير إرشادات وصف الأسبرين بحيث يمكن استخدامه على نطاق أوسع للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء".
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