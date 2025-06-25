"الألوان الصناعية الموجودة في المنتجات الغذائية تسبب السرطان"... إليكم هذه الدراسة!

كشفت دراسة جديدة أن الألوان الصناعية الموجودة في المنتجات الغذائية قد تسبب السرطان.

وقام فريقٌ من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة بتحليل ما يقارب من 40 ألف منتج غذائي ومشروبات مُعبأة.

وأظهرت النتائج أن 19 في المئة من المنتجات كانت تحتوي على صبغات بترولية واحدة على الأقل وأكثرها شيوعاً وهي "الأحمر 40".

وقد ارتبط "الأحمر 40"، الذي وُجد في حوالي 14 في المئة من المنتجات التي خضعت للاختبار، سابقًا بمشاكل سلوكية لدى الأطفال، والسرطان، والعقم.

ووجد الفريق أيضاً أن الألوان الصناعية موجودة في 30 في المئة من الأطعمة المُخصصة للأطفال الصغار، مثل الحلويات والمشروبات المُحلاة بالسكر والوجبات الجاهزة وحبوب الإفطار والمخبوزات.

وفحص الفريق بيانات مكونات كل صنف لتحديد الألوان الصناعية المُستخدمة فيه، ووجدوا أن معظم المنتجات احتوت على ألوان الأحمر 40، والأحمر 3، والأصفر 5، والأصفر 6، والأزرق 1، والأزرق 2، والأخضر 3.

وكشف الفريق أن الأصفر 5، المعروف أيضًا باسم التارترازين، يرتبط بمُحفزات مُحتملة لفرط النشاط لدى الأطفال واحتمال تلف الحمض النووي، وذلك بناءً على بعض الدراسات.

وأضاف الفريق أن اللون الأزرق 2 الشائع في المشروبات الرياضية والأخضر 3 الموجود في الخضراوات المعلبة، يُسببان زيادة في نمو الأورام لدى الحيوانات، وخاصةً في المثانة والخصيتين.

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