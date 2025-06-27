صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!

حذّر خبراء من المخاطر القاتلة لتناول أطعمة شديدة التوابل، زاعمين أن الفلفل الحار قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ووفقًا للدكتور آلان كابين، طبيب الرعاية العاجلة في عيادة كليفلاند بولاية أوهايو، يمكن أن تُسبب المركبات الموجودة في بعض نباتات الفلفل الحار انقباض الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل كبير، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وحذّر كابين من أن هذا الأمر يُشكّل خطرًا خاصًا على الأشخاص الذين يعانون من تضخم القلب وعيوب خلقية في القلب.

وسبق أن صرّح الدكتور جيمس أوديلسون، رئيس قسم أمراض القلب في مركز تافتس الطبي، بأن "التحفيز الكبير للقلب"، من خلال تناول الطعام الحار جداً على سبيل المثال، قد يؤدي إلى تدفق دم غير طبيعي ونبضات قلب غير منتظمة.

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